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Okullar açılmadan zammı geldi! Velileri kahredecek yüzde 40 zam ile fiyatlar göklere sürüldü

Okulların açılmasına sayılı günler kala zam haberleri duyulmaya devam ediyor. Bunlardan biri de okul servs ücretleri olarak karşımıza çıkıyor...

Yayın Tarihi: 15.08.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:50
Okullar açılmadan zammı geldi! Velileri kahredecek yüzde 40 zam ile fiyatlar göklere sürüldü

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Hal bu iken velilerde okul alış verişinde fatura heyecan basarken, öğrencilerde de yeni eğitim heyecanı baş göstermeye başladı. Geçtiğimiz gün üzücü haber ise ilk Ankara'dan duyuruldu. Gün artan maliyet fiyatları ve akaryakıt fiyatları sürücülere zor günler geçiriyor. Okul servis şoförleri de bu kesim içinde yer alıyor. Artan maliyet fiyatlarından mütevellit gün gün zam açıklamaları yapılmaya devam ediyor.

OKUL SERVİSLERİNE ZAM

iLK zam haberi Ankara'dan duyuruldu. Ankara’da, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından yapılan yeni bir açıklama ile okul servis ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldığı bildirildi.  Konfedarsayon tarafından yapılan açıklama ile birlikte en kısa mesafe servis ücreti için toplam yıllık maliyet 16 bin 745 liraya yükseldi. Bu zam ile birlikte veliler çocuklarını okula göndermek adına ceplerini daha da sıyıracağa benziyor. 

Okullar açılmadan zammı geldi! Velileri kahredecek yüzde 40 zam ile fiyatlar göklere sürüldü

EN KISA MESAFE SERVİS ÜCRETLERİNDE BİLE BÜYÜK ARTIŞ

İlk Ankara'da başlayan zam furyasının gün gün yeni şehirlerde açıklanması tahmin ediliyor. Mesafe arttıkça ücretlerde de önemli artışlar yaşanırken, 3-6 kilometre arası için yıllık 18 bin 450 TL, 6-10 kilometre arası için 21 bin 320 TL, 10-15 kilometre arası için ise 24 bin 810 TL gibi yüksek rakamlar olarak velilerin karşısına çıkıyor. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık 550 TL ek ücret ödeniyor. 

REHBET ÜCRETLERİNE DE ZAM

Servis ücretlerine yapılan zammın yanı sıra, okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda aylık azami 730 lira olan rehber ücreti de velilerin bütçelerini daha da zorlayacak. Ankara’da yapılan bu yeni zam kararı ile birlikte yurt genelinde benzer uygulamaların gün gün açıklanacağı tahmin ediliyor. Özellikle de zammın gerekçesi olarak çalışan maliyetlerinin artması ve akaryakıt zammı olarak gösteriliyor. 

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