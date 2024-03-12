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ÖTV'siz 400.000 TL'ye otomobil fırsatı! Otomobil devinden büyük indirim

Araba alacaklar dikkat! Bu haber tam da size göre! 2024 Mart Fiat ÖTV'siz araba fiyatları açıklandı! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 13:26
ÖTV'siz 400.000 TL'ye otomobil fırsatı! Otomobil devinden büyük indirim

Engelli kişilerin ÖTV'siz araç sahibi olma hakkı nedeniyle her ay "ÖTV'siz araç fiyat listesi" araştırılırken, Fiat otomobilleri için ÖTV'siz fiyat listesi yayınlandı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

ÖTV'SİZ ARABA LİSETESİ YAYINLANDI

Türkiye'nin en sevilen otomobil markalarından Fiat, Mart 2024 ÖTV'siz araç fiyat listesini duyurdu. Fiat'ın ÖTV'siz araçlarının Mart ayı fiyat listesine baktığınızda oldukça uygun fiyatlı araçların olduğunu göreceksiniz. Engelli kişilerin ÖTV'siz araç sahibi olma hakkı nedeniyle her ay "ÖTV'siz araç fiyat listesi" araştırılırken, Fiat otomobilleri için ÖTV'siz fiyat listesi yayınlandı. Fiat'ın en popüler modeli Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP'nin bu aralar güncel perakende fiyatı 825 bin 900 lira. Egea Cross, 305 bin 888 lira ÖTV, 137 bin 650 lira KDV ödemesiyle %80 ÖTV ve %20 KDV sınıfında yer alıyor. Otomobilin KDV ve ÖTV hariç net fiyatı 382 bin 361 lira. ÖTV'siz Araçlardan yararlanan engelli vatandaşların arama motorlarında "2024 Fiat ÖTVsiz Araç Fiyat Listesi"ni aramaya devam etmesi üzerine 2024 Fiat ÖTV'siz Araç Fiyat Listesi açıklandı. Liste aşağıdaki gibidir:

Fiat Egea EASY 1.4 Fire 95 HP 439 bin 300 TL

Fiat Egea EASY 1.3 M.Jet 95 HP 539 bin 200 TL

Fiat Egea URBAN 1.4 Fire 95 HP 472 bin 600 TL

ÖTV'siz Araba Listesi Yayımlandı

Fiat Egea LOUNGE 1.4 Fire 95 HP 500 bin 400 TL

Fiat Egea LIMITED 1.3 M.Jet 95 HP 528 bin 200 TL

Fiat Egea Street HB 1.4 Fire 95 HP 472 bin 600 TL

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 485 bin 400 TL

Fiat Egea Cross URBAN 1.4 Fire 95 HP 507 bin 600 TL

Fiat Egea Engelli Araç Fiyatları Cross LOUNGE 1.4 Fire 95 HP 535 bin 400 TL

Fiat Egea Cross LIMITED 1.4 Fire 95 HP 555 bin 400 TL

Fiat Panda CITY 1.0 Hybrid 70 HP 438 bin 700 TL

Fiat Panda CROSS 4×2 1.0 Hybrid 70 HP 470 bin300 TL

Fiat 500 HB DOLCEVITA 1.0 Hybrid 70 HP 531 bin 500 TL

Fiat Doblo EASY 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 792 bin 400 TL

Fiat Doblo URBAN 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 840 bin 200 TL

Fiat Doblo CARGO 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 683 bin 200 TL

Fiat Doblo CARGO MAXI 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 721 bin 700 TL

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ÖTV'siz 400.000 TL'ye otomobil fırsatı! Otomobil devinden büyük indirim

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