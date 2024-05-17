Özel sektör çalışanlarında kasırga etkisi yaratacak gelişme! Temmuz ayı merakla beklenecek

Temmuz zamları Mayıs ayının ortasını geçtiğimiz şu günlerde büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. Gerek memur gerekse de emekli Temmuz ayında enflasyona bağlı olarak gelecek zam açıklamasını büyük bir merakla beklerken, asgari ücretliye zam yapılmayacağının kesinleşmesi bu kesimi derinden sarsacağa benziyor. Bilindiği üzere özel şirket zamları asgari ücret taban zammı olacak şekilde işverenin inisiyatifine göre şekillenirken, Temmuz ayında özel sektöre zam yapılıp yapılmayacağı konusunu merak ediyor. Peki Temmuz da özel sektöre zam yapılacak mı? İşte detaylar...





ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI

İlk dört ay için belirlenen enflasyon farkı %18,70 olarak açıklandı. Son iki aylık enflasyon farkının da belirlemesi akabinde maaşlar netleşecek. 3 Temmuz da TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyonun açıklanması akabinde 6 aylık enflasyon şekillenmiş olacak. Konu ile alakalı uzmanların hesaplamaları yüzde 25 maksimum oran olacağı konusunda hem fikir olarak süregelirken, bu artıştan özel sektör çalışanının etkilenip etkilenmeyeceği konusu merak ediliyor.





Aralık ayının sonlarına doğru asgari ücrete yüzde 49,11'lik zam açıklanırken, emekli ve memura da bu orana yakın bir oranda yüzde49,245'lik zam açıklaması yapılmıştı. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarında asgari ücretliye senelik tutarda zam yapıldığı belirtilmişti. Temmuzda asgari ücrete zam yapılmayacak iken özel sektör çalışanlarının başının yere eğilip eğilmeyeceği konusu merak ediliyor.

ÖZEL SEKTÖRE TEMMUZDA ZAM VAR MI

Özel sektör çalışanlarının maaş zamları, şirketlerin kararlarına bağlıdır ve bu, çalışanlar arasında bir belirsizlik yaratmaktadır. özel sektör çalışanları için maaş artışı, şirketin getirisine ve kendi içinde uyguladığı politikalara göre değişkenlik göstermektedir. Diğer bir deyişle özel sektör zammı çalışanın inisiyatifine göre şekillenmesi beklenmektedir.