Paranızı kat be kat katlayacak formül: 22.644 TL kazanç imkanı sunuluyor

TCMB tarafından alınan kararlar doğrultusunda TL'nin değer kazanması adına geçtiğimiz seneden bu yana mevduatlarda yaşanan artış, yatırımcının mevduat hesaplarına yönelmesine mahal veriyor. TCMB tarafından sıkı para politikaları gereğince mevcut artış süregelirken, bu durum kredi ve kredi kartı faizleri ile birlikte mevduat faizlerini de etkilemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından alınan faiz artırımı kararı ile birlikte bankalar da mevcut kampanyalarını ay ay şekillendirirken, yatırımcının getirisi bu kapsamda kat be kat artıyor.





Kıyıda köşede 500.000 TL yatırımı olan mudii 32 günlük, 92 günlük getirisini merak ediyor. Bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar ile birlikte mevduatlarda yüzde 60'a varan artış yaşandı. Bankalar Mayıs ayında mevduat faizlerini güncellerken işte banka banka sunulan faiz oranları...





ING Bank tarafından başlatılan kampanyada faiz oranı yüzde 55 olarak açıklanırken, 500.000 TL'nin getirisi 22.240 TL olarak hesaplanmakta. Aktifbank yüzde 58 faiz oranı ile aylık getiriyi 23.453 TL olarak açıklamış bulunuyor. Fibabanka yüzde 56 faiz oranı ile 22.644 TL kazanç sağlayacağını açıklarken, Denizbank yüzde 56 faiz imkanı ile 32 günde 22.644 TL getiri sağlıyor.