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Parasını buna yatıran tomarla para alacak! Bildiğiniz tüm yatırım araçlarını unutturan kazanç kapısı!

İslam Memiş, parasını kat kat katlamak isteyenlerin yüzünü güldürecek haberi duyurdu! Ne gümüşe ne altına paranızı sadece buraya yatırın!  

Yayın Tarihi: 23.02.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 09:48
Parasını buna yatıran tomarla para alacak! Bildiğiniz tüm yatırım araçlarını unutturan kazanç kapısı!

Altın ve para piyasaları konusundaki değerlendirmeleriyle tanınan Türkiye'nin önde gelen ekonomi uzmanlarından İslam Memiş, yatırımcılara önemli bir çağrıda bulundu. Altın ve gümüşün beklenen getiriyi sağlamayabileceğini belirten Memiş, uzun vadeli olarak altının kazandırmaya devam edeceğini vurguladı. Ancak, dikkat çeken bir şekilde, yeni bir yatırım aracı olarak kobalt madenine dikkat çekti.

Memiş, paylaştığı değerlendirmelerde, son aylarda altın ve gümüşün yatay hareket sergilemesinin piyasayı dengelemek üzere olduğunu ifade etti. Ancak, kendisine yöneltilen "En karlı yatırım aracı hangisi?" sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi. Daha önce tavsiyelerde bulunduğu bir maden hakkında konuşan Memiş, bu madenin yakın gelecekte bütün dünyanın ilgisini çekeceğini ve yatırımcılara büyük fırsatlar sunacağını belirtti.

islam memiş

Usta ekonomist, yatırım tavsiyelerinin olmadığının altını çizerken, elinde para bulunduran ve nereye yatırım yapacağını düşünen yatırımcılara kobalt madenini önerdi. Kobaltın çok yakında dünyanın yeni gözdesi olacağını savunan Memiş, erken pozisyon alan yatırımcıların büyük getiri elde edebileceğini ifade etti. Son üç yılda değerini 9 kat artıran gümüş ve uzun vadeli yatırımların vazgeçilmezi olan altının, bu yıl kobalt ile rekabet edemeyeceğini öne sürdü.

Memiş, "Geleceğin dünyasında kobalt kaçınılmaz bir başrol olacak" sözleriyle, yatırımcıları bu yeni değerli madene yönlendirdi. Bu çağrısıyla dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri ve geleceğin değerli madenine erken yatırım yapmaları konusunda bir uyarıda bulundu.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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