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Paraya ihtiyacı olanlara faizsiz kredi! Akbank sadece 48 saat başvuruları açık tutacak

Kamu bankalarının en popülerlerinden Akbank'tan faizsiz ihtiyaç kredisi başvuru süreci bugün sona eriyor. Akbank'ın faizsiz ihtiyaç kredileri hakkında daha fazlasını haberimizden öğrenebilirsiniz. ı

Yayın Tarihi: 20.03.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 09:35
Paraya ihtiyacı olanlara faizsiz kredi! Akbank sadece 48 saat başvuruları açık tutacak

Borçlu olan çok sayıda vatandaş bankaların düşük faizli kredi kampanyalarını araştırıyor. Borçlarını faizsiz ödemek isteyenler hangi bankaların sıfır faizle kredi vereceğini merak ediyor. Kamu bankalarının en popülerlerinden Akbank'tan faizsiz ihtiyaç kredisi başvuruları için son başvuru bugün son gün. Peki Akbank'ın sıfır faizli kredisinin detayları neler? Akbank'ın faizsiz kredisi nasıl kullanılır? Akbank 0 Faizli krediden kimler yararlanabilir? İşte bu soruların yanıtları..

Akbank'tan Yüzde 0 Faizli Kredi Detayları

22 Ocak 2024'te kullanıma sunulan bu tekliften yalnızca Akbank Mobil'i indirip "Akbank'a üye olmak istiyorum" adımını atan ve ilk kez uzaktan müşteri kazanımı* sürecini tamamlayan müşteriler yararlanabilir.

Akbank'tan Yüzde 0 Faizli Kredi Detayları

Borçluların ilgisini çeken faizsiz kredi başvuruları, Akbank'a üye olma prosedürünü tamamladıktan sonra Akbank Mobil uygulamasından yapılabiliyor.

Yeni Akbank müşterileri, müşteri olduktan sonraki tarihinden itibaren 10 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilmektedir.

Faizsiz ihtiyaç kredisi başvurunuzun olumlu sonuçlanmasının ardından onaylanan krediye Akbank Mobilden, Akbank İnternetten, Müşteri İletişim Merkezlerinden ve Akbank şubelerinden ulaşabilirsiniz.

Akbank'ın başlattığı kampanyada kullandırılabilecek minimum kredi tutarı 1.000 Türk Lirası iken maksimum kredi tutarı 10.000 Türk Lirası şeklinde açıklandı. Kredinin maksimum vadesi 6 ay olarak belirlendi.

Daha önce Akbank mobil kullanıcısı olan ve yüzde 0 veya yüzde 0,99 faiz oranlı avantajlı kredi promosyonlarından yararlanan müşteriler bu promosyondan yararlanamayacak.

Ayrıca kredi tutarı kredi vadesine, faiz oranına, müşterinin yaşına vb. bağlı olarak değişiklik gösterdiğinden hayat sigortası prim tutarı toplam geri ödeme miktarına dahil edilmemektedir.

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