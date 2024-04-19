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Parayı seven sakın satmasın! O yatırım aracı milyarder yapacak

Ünlü ekonomist kripto yatırımcılarını uyardı! İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 19.04.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 07:04
Parayı seven sakın satmasın! O yatırım aracı milyarder yapacak

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, kripto para piyasasında önemli bir uyarı yaparak yatırımcıları sakin olmaları konusunda cesaretlendirdi. Son dönemde yaşanan dalgalanmaların ardından birçok yatırımcının endişe içinde olduğu bir ortamda, Kaya'nın açıklamaları piyasada yeni bir perspektif oluşturdu.

Kaya, kripto para ekosistemindeki yüksek kaldıraç kullanımının risklerine dikkat çekti ve yatırımcılara ellerindeki varlıkları satmamaları konusunda kesin bir tavsiyede bulundu. Ona göre, varlıklarını tutmaya devam etmek, uzun vadeli kazançlar elde etmek için en doğru strateji.

Bitcoin ve altcoin'lerin genel olarak boğa trendi içinde olduğunu belirten Kaya, 2025 yılına kadar bu trendin devam edeceğini öngördü. Hatta, Bitcoin'in 200.000 ila 240.000 dolar arasında bir değere ulaşabileceğini ifade etti. Ancak bu süreçte sert düşüşlerin yaşanabileceğini ve bu durumun normal olduğunu vurguladı.

Tuna Kaya kripto

Anlık olarak Bitcoin'in 64.500 dolar seviyesinde olduğunu belirten Kaya, yakın vadeli hedeflerin 69.000 dolar ve sonrasında 83.000 dolar olduğunu dile getirdi. Halving sonrası Bitcoin'in bu hedeflere doğru hareket edeceğini öngören Kaya, yatırımcıları bu süreçte sakin olmaya ve panik satışlardan kaçınmaya çağırdı.

Kaya'nın bu açıklamaları, kripto para piyasasındaki güveni artırabilir ve yatırımcıların daha sağduyulu bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olabilir. Sonuç olarak, kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmaların bir fırsat olarak görülmesi ve uzun vadeli hedeflere odaklanılması gerektiğini vurguladı.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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