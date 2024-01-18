Peugeot yeni yıla özel liste yayımladı! Tüm modellerinde fiyatlar değişti: İşte güncel liste

Bu kadar hayat pahalılığının arasında otomobil almak neredeyse hayal olmuşken o otomobil şirketinden yeni yılın ilk fiyat listesi geldi. İşte detaylar…

Peugeot yeni yıla özel liste yayımladı! Tüm modellerinde fiyatlar değişti: İşte güncel liste
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Yeni bir yıla giremeden yeni araç sahibi olmak isteyenlerin en merak ettiği konu yeni yılla beraber otomobil fiyatlarının ne kadar artacağı oldu. İşte o otomobil firması yeni fiyat listesini yayınladı. Detaylar haberimizde…

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2024 OCAK PEUGEOT FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI! İŞTE PEJO 208, 2008, 308, 3008, 408, 508 VE 5008 GÜNCEL FİYATLARI

Peugeot'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Açıklamada, yeni yılda fiyat artışlarının açıklandığı ve güncel fiyat listesinin sunulduğu belirtildi.

Peugeot, fiyat artışını gerekçe göstererek Ocak 2024 fiyat listesini açıkladı. Yeni yılda otomobil sahibi olmak isteyenler otomobil firmalarının fiyat listelerine göz atmaya devam ederken, Peugeot'nun Ocak 2024 fiyat listesi pek çok kişinin dikkatini çekti. Açıklanan yeni fiyata baktığımda fiyatın yükseldiğini fark ettim. Peugeot'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Açıklamada, yeni yılda fiyat artışlarının açıklandığı ve güncel fiyat listesinin sunulduğu belirtildi. Fiyat listesine baktığımızda sadece 2023 model araçların satışa çıktığını, 2024 model araçların ise henüz Türkiye'ye gelmediğini görüyoruz.

OCAK 2024 PEUGEOT FİYAT LİSTESİ

Araçların önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor ve 2024 modelinin fiyatı aracın gelişiyle belirlenecek. Açıklanan Peugeot Ocak 2024 fiyat listesi aşağıdaki gibidir.

208 FİYAT LİSTESİ OCAK 2024

Benzin

208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 1.102.500 Türk Lirası

208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.191.500 Türk Lirası

208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.315.000 Türk Lirası

308 FİYAT LİSTESİ OCAK 2024

Benzin

308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.494.000 Türk Lirası  1.451.000 Türk Lirası

308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.594.500 Türk Lirası    1.548.500 Türk Lirası

308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.765.500 Türk Lirası 1.714.500 Türk Lirası

e-308 FİYAT LİSTESİ OCAK 2024

Elektrik

Yeni E-308 GT 115kW 1.684.500 Türk Lirası 1.635.500 Türk Lirası

2008 FİYAT LİSTESİ OCAK 2024

Benzin

Yeni 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 hp EAT8 1.480.000 Türk Lirası 1.437.500 Türk Lirası

Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 1.602.000 Türk Lirası 1.555.500 Türk Lirası

Yeni 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.800.000 Türk Lirası 1.747.500 Türk Lirası

Dizel

Yeni 2008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 1.625.500 Türk Lirası 1.579.000 Türk Lirası

Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 1.700.000 Türk Lirası 1.651.000 Türk Lirası

Yeni 2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.910.000 Türk Lirası 1.853.500 Türk Lirası

e-2008 FİYAT LİSTESİ OCAK 2024

Elektrik

Yeni E-2008 GT 115kW 1.730.000 Türk Lirası1.680.000 Türk Lirası

408 FİYAT LİSTESİ OCAK 2024

Benzin

408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.830.500 Türk Lirası 1.760.000 Türk Lirası

408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.024.000 Türk Lirası 1.994.000 Türk Lirası

3008 FİYAT LİSTESİ OCAK 2024

Benzin

3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.900.000 Türk Lirası 1.843.500 Türk Lirası

Dizel

3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.957.000 Türk Lirası 1.900.500 Türk Lirası

3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.035.000  Türk Liras 1.974.500 Türk Lirası

3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.322.000 TL 2.255.000 Türk Liras

Hybrid

3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.372.000 TL 2.305.000 Türk Liras

508 FİYAT LİSTESİ OCAK 2024

Dizel

Yeni 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.994.500 TL 1.917.500 Türk Lirası

Yeni 508 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.204.500 TL 2.119.500 Türk Lirası

5008 FİYAT LİSTESİ OCAK 2024

Dizel

5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.300.000 TL 2.234.000 Türk Lirası

5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.535.000 TL 2.460.500 Türk Lirası

Hybrid

5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.585.000 TL 2.510.500 Türk Lirası

RİFTER FİYAT LİSTESİ OCAK 2024

Dizel

Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 100hp 1.017.000 TL 998.000 Türk Lirası

Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp 6MT 1.045.000 TL 1.015.500 Türk Lirası

Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.217.000 TL 1.182.000 Türk Lirası

Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 1.302.000 TL 1.265.000 Türk Lirası

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