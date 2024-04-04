Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde promosyonlar ile alakalı yaptığı zam açıklaması sonrasında ülke genelinde promosyon furyası tam sürat devam ediyor. Emekli birey kamu bankalarının 12 bin liraya varan emekli promosyon kampanyasının yanı sıra, özel banka promosyonlarını da araştırırken, sunulan artı kampanyalar ile birlikte bu rakam 18 bin liralara tekabül edebiliyor. Emeklinin yanı sıra özel sektör, kurum ve kuruluşlarda da maaş alınacak olan bankalar ile ihaleler düzenleniyor. Özellikle de çalışan ihaleleri, maaşlardan fazla seyredebiliyor. Ekonomik koşulların zorlaşmaya devam ettiği şu günlerde promosyon ödemeleri çalışanın eksiğini tamamlaması ya da borcunu kapatması adına öncü destekler arasında yer alıyor.





AKBANK PROMOSYONU AÇIKLANDI

Çalışan promosyonların da çalışılan kurum tarafından düzenlenen ihale sonucunda yüksek tutar promosyon ödemesi yapan banka kazanan oluyor. Bu promosyonlarda bankanın karı, maaşların bir kaç günden yatırılması ve bu parayı işlemesi olarak biliniyor. Son zamanlarda MEM promosyonları dikkatleri üzerine topluyor. Banka ile sözleşmesi dolan kurum, açtığı ihalede en çok rakamı veren banka ile mutabakata varılırken, kamuoyuna gerekli bilgilendirme de sunuluyor.





Yeni bir promosyon anlaşması mevcut. Anlaşma kapsamında personele 35.500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Yalova'nın Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bankalar arasında düzenlenen ihale de kazanan bankanın ilk maaşlardan önce personelin hesabına belirtilen tutarın aktarılacağını belirtirken, sözleşme süresinin 3 yıl olduğunun altı çizildi. Son zamanlarda çalışan promosyonları konusunda harekete geçen Akbank tarafından kazanılan ihale neticesinde ayın 15'inden önce hesaplara 35.500 TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi.



