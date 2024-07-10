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Promosyon rekoru kırıldı! Tek seferde karşılıksız 60 bin lira ödenecek

Emekli için banka seçme sürecinde promosyon tutarının fazlalığı tercih edilirken artı kampanyalar da dikkat çekiyor. Emekliye ek promosyonlar ile birlikte 18 bin lira ödeme yapılırken, çalışanda tutar düzenlenen ihalelerde bankaların vereceği rakamlar ile belirleniyor.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 14:04
Promosyon rekoru kırıldı! Tek seferde karşılıksız 60 bin lira ödenecek

Artan enflasyon maaşların erimesine mahal vermeye devam ederken, erek çalışan gerekse de emekli bu konuda kendisine sağlanacak olan geri ödemesiz destekleri araştırıyor. Alım gücü düşen vatandaş, ihtiyaçlarının karşılanması adına soluğu bankada alabilmekte iken kredi desteklerinin yanı sıra bankalar belli başlı şartları taşıyan bireye karşılıksız olarak da ödeme yapabiliyor. Bu ödemelerden en çok dikkat çekeni ise promosyonlar olarak biliniyor. Alınan maaşın kat be kat üzerinde promosyon ödemesi yapılıyor. Çalışanda durum böyle iken emekli promosyonları en yüksek 15.000 TL civarında seyrediyor.

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PROMOSYON TUTARLARI GÜNCELLENDİ

Emekli için banka seçme sürecinde promosyon tutarının fazlalığı tercih edilirken artı kampanyalar da dikkat çekiyor. Emekliye ek promosyonlar ile birlikte 18 bin lira ödeme yapılırken, çalışanda tutar düzenlenen ihalelerde bankaların vereceği rakamlar ile belirleniyor. Düzenlenen promosyon ihalelerinde en yüksek tutar ödemesi yapan banka, maaş bankası olmayı hak kazanıyor. Kamuoyuna konu ile alakalı olarak bilgilendirme sunuluyor.

MEM PROMOSYONU

Geçtiğimiz gün açıklamayı yapılan MEM promosyonu dikkatleri üzerine topladı. Bu kapsamda Malatya MEM de Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile alakalı anlaşmaya imza atıldı. Tarihin en yüksek promosyon tutarının açıklandığı ihale sonrasında kazanan bankanın Akbank olduğu ortaya çıktı.

Eğitim sektöründeki bu rekor promosyon anlaşması, Malatya'daki öğretmen ve diğer okul personellerinin motivasyonunu artıracak ve onlara önemli bir maddi destek sağlayacak iken diğer bankalara da ilham kaynağı olacağı tahmin ediliyor.

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