Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

2017 senesinden bu yana promosyon ödemeleri oldukça ilgi görüyor. Gerek çalışanlar gerekse de emekliler geri ödemesiz olarak bankalar tarafından tercih edilme karşılığında verilen bu ödemeleri yakından takip ediyor. Emekliler bankaların sunduğu kampanyalara ve tutarlara istinaden kendi kararlarını kendi vermekte iken gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse de büyük özel sektörler, varılan mutabakat ile çalışana verilecek promosyonu şekillendiriyor. Ülke genelinde gün gün yeni promosyon ihaleleri ile alakalı kamuoyuna bilgilendirme sunuluyor. Özellikle de öncülük edecek yüksek tutarlar ilgi odağı olabiliyor.





MEM PROMOSYONU AÇIKLANDI

Geçtiğimiz sene oldukça düşük seyreden MEM promosyonları son zamanlarda ilgi odağı olurken, verilen tutarlar adeta arşa ulaştı yorumları da beraberinde geliyor. Banka ile sözleşmesi biten kurumlar yeni anlaşmalar için ihale düzenlerken, ihalelerde de en yüksek tutar açıklaması yapan banka kazanan oluyor.





KAĞITHANE MEM PROMOSYONU

2024 Ağustos'ta Türkiye genelinde öğretmenlere yönelik banka promosyon ödemelerinde rekor kırılmış bulunuyor. En son 60.500 TL ile Akçaabat MEM de bulunan promosyon rekoru geçtiğimiz gün düzenlenen ihale sonucunda Kağıthane’den duyurulmuş bulunuyor. Son açıklaması yapılan MEM ihalesinde her bir MEM personeline 61.000 TL ödeme yapılacak. Kağıthane Milli Eğitim Müdürlüğü, Akbank ile imzaladığı yeni anlaşma ile öğretmenlere 61.100 TL'lik promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu. Bu miktar, öğretmenler arasında büyük bir memnuniyetle karşılanırken, kurum ve banka arasında 3 senelik bir mutabakat sağlandı. Banka tarafından öğretmenlerin hesaplarına doğrudan ödeme yapılacağı belirtilirken, Ağustos ayında ilk maaş ödeme döneminde promosyon ödemelerinin aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor. Türkiye genelinde öğretmenlerin beklediği ek ödemeler ile alakalı olarak bu anlaşmanın öncülük edeceği tahmin ediliyor.