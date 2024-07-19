Promosyonda rekor kırıldı! 33.000 TL ceplere yakışacak

2024 yılı zam açıklamaları devam ediyor. Emekli, memur zamları açıklanması akabinde promosyon konuları da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Emekli promosyonları ile alakalı olarak Erdoğan, Mart ayında verdiği müjde akabinde tüm bankalar artışa geçmiş iken bu kapsamda rekor 18.000 TL'ye ulaşmıştı. Emekli promosyonlarının kamu bankasında 8.000 TL- 12.000 TL arasında ödenmesine istinaden, özel bankalar da ek kampanyalar ile bu tutar arttıkça artıyor. Promosyon ödemesine ek olarak düzenlenen ek kampanyalar ile ek promosyon ödemeleri de tamamlanabilmekte. Bu kampanyalar ise otomatik ödeme talimatlerı, kredi kampanyaları ve kredi kartı kampanyaları olarak değişkenlik gösteriyor. Kampanyalar kapsamında emekliye toplanan olarak ödenen bu tutarların yanı sıra kurum ve kuruluşlarda da promosyon ihaleleri ile alakalı anlaşmalar kamuoyuna sunulmaya devam ederken, bu kapsamda belediye çalışanlarının hak sahibi olduğu çalışan promosyonları da gün gün açıklanıyor.





BELEDİYE PROMOSYONLARI

Bir belediye promosyonu anlaşması da Samandağ'dan duyuruldu. Samandağ Belediye yetkilileri, bağlı bulunulan sendika ve bankalar arasında düzenlenen ihale kapsamında, Samandağ'da belediye çalışanları için müjdeli bir gelişme yaşandı. Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, belediye bünyesinde çalışan personele Garanti Bankası ile rekor bir promosyon anlaşması imzaladı. Garanti Bankası Samandağ Şubesi ile varılan mutabakata göre, Samandağ Belediyesi Personel A.Ş.'de çalışan işçilere toplamda 33.000 TL'lik bir banka promosyonu ödenecek.





SAMANDAĞ BELEDİYESİ PROMOSYONU

Hatay bölgesinin en yüksek banka promosyonu olarak kayıtlara geçen bu ihale, çalışanın refahı adına büyük katkı sağlayacağa benzerken, 33.000 TL ödeme Başkan Emrah Karaçay tarafından müjde olarak duyuruldu.