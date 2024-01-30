PTT'den emekliye, çalışana acil nakit desteği! Bugün başvuran yarın alacak

Artık koşudan borç isteme ya da yastık altı yatırım yapma dönemi sona erdi. Acil nakit ihtiyacı hayat koşullarının zorlaştığı şu günlerde fazlalaşmaya başlarken, ödemesi olan ya da ürün hizmet satın alacak olan vatandaş bankalara yöneliyor. Bankaların sunduğu kampanyalar arasında kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. PTT'de son zamanlarda Aktif Bank işbirliği ile bir çok kampanya başlatmış bulunuyor. PTT tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kampanyaları tutarı arttırılarak devam ediyor. PTT ihtiyaç kredisi geçtiğimiz sene 50.000 TL^ye varan ödeme yaparken, sonrasında 70.000 TL ve en son olarak da 100.000 TL destek ödemesi yapılmaya başlanmıştır.

PTT başvuran bireye anında nakdi destek ödemesi sağlarken, başvurulması ve kabul edilmesi durumunda anında PTT hsaplarına aktarılıyor. Senelerdir telefon telgraf hizmeti veren PTT son zamanalrda fatura ödeme ya da bireysel kredi gibi ihtiyaçlara çözüm yolu sunabiliyor. PTT tarafından sağlanan ödemeler için tutarın arttırıldığı ve toplamda 100.000 TL'ye kadar ek destek sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.





PTT İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

PTT tarafından sunulan bu kredi imkanından gerek emekli, gerekse de çalışan faydalanabilmekte iken, kredi notunun yetmesi durumunda anında onay verilmekte.

TCMB politika faizini arttırdığı son aylarda bankaların sunduğu kredi ve kredi kartı hizmetlerinin de faiz oranlarında artışa gidildi. Bankaların sunduğu özel kredi kampanyaları haricinde faiz oranları yüzde 5'in üzerinde seyredebiliyor. Bu kapsamda kullanılan kredinin geri ödemesinde artışlar yaşanıyor. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına bakılacak olunursa, uygun faiz oranları ile dikkatleri üzerine topluyor.

Çalışan ve emekli maaş gelirlerinin belgelenmesi ile kredi kampanyasından faydalanabiliyor. Aktif Bank finansörlüğünde sunulan kredi kampanyasında 100.000 TL'ye varan ödeme, 36 aya kadar vade imkanı da sağlıyor

EMEKLİYE EK PROMOSYON

PTT kredi kampanyasından faydalanmak isteyen emekli maaşını taşıması durumunda ek kampanyalardan da faydalanabiliyor. Emekliye özel olarak sunulan kampanya kapsamında 3.600 TL varan ek ödeme yapılıyor.