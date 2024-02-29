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PTT'den emekliye kıyak! Acilen gidene 4100 TL-4600 TL hızlıca yatırılacak

PTT'den emekliye yönelik destekler devam ediyor. Emekliye promosyon ödemesinin yanı sıra bir çok destek açıklaması yapılıyor.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 13:39
PTT'den emekliye kıyak! Acilen gidene 4100 TL-4600 TL hızlıca yatırılacak

Nakit ihtiyaçları git gide artmaya başlıyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında özellikle de en düşğk emekli maaşı alan ve bu maaşla hayatını idame ettiren emekli, kendisine sağlanan destekleri araştırıyor. Emekliye sunulan promosyon ödemeleri hayat kurtarıcı olurken, bankalara istinaden PTT'de emekli maaşını PTT'den alan ya da yeni taşıyan emekliye bir çok avantaj sağlıyor.

Emekli vatandaş kendisine sunulan en avantajlı kampanyalara katılım sağlarken, bu kampanyalar arasında emekli promosyonlarına ek olarak verilen ödemeler de dikkat çekiyor. Uzun zamandır emekliye desteğini sürdüren PTT kurumu, Aktifbank iş birliği ile emekliye özel avantajlı tarifeler oluşturmaya devam ediyor. Emekliye, maaşını taşıması durumunda düşük faiz imkanı ile 100 bin liraya varan ödeme yapan PTT; promosyon ödemesine ek olarak şipşak kredisi ile de dikkat çekiyor.

TL

PTT EMEKLİ KREDİSİ

PTT tarafından bir süredir Aktifbank finansörlüğünde başlatılan emekli kredisi kampanyasında yüzde 3,19'da başlayan faiz oranları ile 100 bin liraya varan ek ödeme yapılıyor. PTT tarafından onay verilen bu kredi kampanyasının finansörü Aktifbank olarak biliniyor.

EMEKLİYE HIZLI FİNANS

Düşük miktar acil ödemesi olan emekliye özel olarak başlatılan kampanyada emekliye 500 TL ile 1000 TL arasında şipşak kredi veriliyor. PTT üzerinden hiç kredi kullanmamış emekliye özel olarak başlatılan emekli hızlı kredisinde en fazla bin lira ödeme yapılacağı belirtilirken, faizsiz olarak tek seferlik ödeme ile geri ödemesinin tamamlanacağı da açıklanmış bulunuyor.

TL

PTT EMEKLİ PROMOSYONU

PTT'de emekli maaşını taşıyan emekliye promosyon ödemesi sağlıyor. Emekli promosyonu ödemelerine başvuru yapmak için maaşını e-Devlet üzerinden PTT'ye taşımak yeterli oluyor. Bu kapsamda maaşı ne olursa olsun emekliye PTT tarafından 3600 TL karşılıksız ödeme yapılıyor. 3600 TL emekli promosyonuna ek spot krediden faydalanan emekli, toplamda 4100 TL- 4600 TL anında ödeme alabiliyor.

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