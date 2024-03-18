PTT'den kadına güç verecek destek! Başvuranlara 6 bin lira ödenecek

Devlet Aile Bakanlığı aracılığı ile toplumda dezavantajlı kesimlere olan desteğini sürdürüyor. Genci yaşlısı fark etmeksizin sağlanan destekler bireyin alım gücünü arttırıyor. Özellikle de gücü olmayan kadınlara bir çok destek sağlanıyor. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kadına Aile Bakanlığına başvurma şartı ile sağlanan destekler PTT aracılığı ile ödeniyor. Bir süredir Aile Bakanlığı'na başvuru şartı ile 2 ayda bir hak sahibi kadına destek ödemesi sağlanıyor. Bu destek kadının en temel ihtiyaçlarına çözüm yolu olma amacı güdüyor. Toplamda 6 bin lira olarak ödenen bu destek, 2 ayda bin lira olarak kadının hesabına aktarılıyor

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, eşi hayatını kaybetmiş kadınlara hükümet aracılığı ile birçok destek sağlanıyor. Resmi olarak nikahlı eşini kaybeden, maddi açıdan zor durumda olan kadınlara düzenli olarak nakit yardım programları hayata geçiriliyor. Ihtiyaç sahibi kadınları hedefleyen bu destekler ekonomik anlamda rahatlamalarını sağlıyor.





AİLE BAKANLIĞI'NDAN KADINLARA DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı SYDV'lere kimlik belgeleri ile yapılan başvurular akabinde şartları Taşıyan kadınlara düzenli olarak 1000 TL nakdi destek sağlanacak. 2 ayda bir şekilde ödenmesi planlanan bu düzenleme, kadınların sürekli olarak destek almasını sağlayacak. Yalnız yaşayan, eşini kaybeden ve sosyal güvencesi bulunmayan kadınların yaşadığı ekonomik zorlukların önüne geçmek amacıyla atılan bu adım, onları dezavantajlı konumdan ayrılmasını hedeflemektedir. Özellikle de kendi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ve çocuklarını geçindirmekte zorlanan kadınlara sağlanan birçok destek bulunmaktadır.

Aile Bakanlığı Sosyal Yardım programları arasında yer alan eşi vefat etmiş Kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı, 3294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş Kadınlara yönelik olduğu açıklanmış bulunmaktadır.

KADINLARA NE KADAR DESTEK ÖDENİYOR

Başvurular kimlik belgesi ile yapılmaktayken, 1000 TL olan tutar her ay için hesaplanıp 2 ayda bir hesaplara aktarılmaktadır Bu sayede Kadın 2 ayda bir 2.000 TL ödeme almaktayken senede 6.000 liraya veren destek ödemesinden faydalanmaktadır