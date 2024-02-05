PTT kredi musluğunu açtı! 18 yaş üzeri herkese 50.000 TL acil destek kredisi!

Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik haberler gelmeye devam ederken PTT üzerinden başvuru yaparak ödeme almanız mümkün. İşte nakit desteği almak için tüm şartlar ve detaylar...

PTT kredi musluğunu açtı! 18 yaş üzeri herkese 50.000 TL acil destek kredisi!
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Başvurular 72 saat içerisinde tamamlanırken kişilere 50 bin TL'ye kadar nakit verileceği belirtildi. Geniş şube ağı ve kolay erişimle beraber ihtiyaç kredisi kampanyası dikkat çekerken Türkiye genelinde vatandaşlara finansal destek sunuluyor.
Kampanya kapsamında başvuruların hızla değerlendirilip sonuçlandırılmasıyla, acil nakit ihtiyacı olan kişilere kolaylık sağlanması asıl amaç haline geldi. İhtiyaç kredisi kampanyasıyla beraber başvuru süreci ve detaylar haberimizde yer almaktadır.

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BAŞVURU KOŞULLARI
-Başvurular bizzat yapılır.
-Nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı ile PTT şubelerine gidilir.
-Vekaletnameyle beraber bir başkasının adına kredi kullanımları kabul edilemez.

KREDİ LİMİTLERİ VE FAİZ ORANLARI
100 bin TL'ye kadar nakit para verilirken 35 ay vadeli olarak çekilmek istendiğinde en fazla 50 bin TL'ye kadar nakit para kullanabilirsiniz. Kampanya içeriğinde faiz oranları dikkat çekerken belirtilen oran yüzde 5.79 olmaktadır. Kredi notuna göre değişiklik gösterir.

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