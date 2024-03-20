Bist 100
8.957,84 0%
DOLAR
32,39 0,12%
EURO
35,2 -0,02%
ALTIN
2.238,91 0,25%

Raflar boşaldı! Yüzde 50 indirim izdihamı o markette başladı: Yarına kadar kalanı kapan kapacak

Özellikle de Ramazan ayı sebebiyle zincir marketler tarafından başlatılan kampanyaların ardı arkası kesilmiyor

Yayın Tarihi: 20.03.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 17:03
Raflar boşaldı! Yüzde 50 indirim izdihamı o markette başladı: Yarına kadar kalanı kapan kapacak

Özellikle de Ramazan ayı sebebiyle zincir marketler tarafından başlatılan kampanyaların ardı arkası kesilmiyor. Migros tarafından başlatılan ramazan kampanyası, kampanyaların feriştahı ilan edilirken, dün balayan kampanyada bir alana ikinci ürün bedava fırsatı sunuldu. Ramazan ayında dar ve orta gelirli vatandaşın sahur ve iftar sofraları geçtiğimiz senelere göre daha boş seyretmekte. Vatandaşın sofralarının donatılması adına marketler ramazan kampanyaları ile oldukça dikkat çekiyor. Migros tarafından başlatılan 2 a 1 öde kampanyasına yüzlerce ürün dahil olurken, kampanyanın yarın biteceği açıklanmış bulunuyor. Sadece 3 gün raflarda kalacak ürünlerde kimi bölge marketlerinde ürün stoklarının tükendiği belirtlirken, kasa önlerinde uzadı uzadıya kuyruklar oluştuğu gözlemleniyor. 

BİR ALANA YARISI BEDAVA

Zincir market deyince akla gelen ilk marketlerden olan Migros, ay ay düzenlediği migroskop kampanyalarının yanı sıra duyurusunu yaptığı artı indirimleri ile de dikkat çekiyor. Bir alana bir bedava kampanyasının yanı sıra, 2 al 1 öde, 3 al 1 öde gibi bir çok kampanyayı açıklayan migros, bu indirimleri ürünlerin raflarda sadece 3 gün kalacağını belirtti. Dün başlayan kampanya yarın bitecek iken ürünü yarısına alabilmek adına hızlı hareket etmeniz gerekmekte.Keza çoğu markette ürünler tükendi bile. 

tl

Atıştırmalık ürünlerde sunulan bu indirim de kek, gofret, çikolata, bisküvi gibi çeşitli ürünler ve markalar dahil edlmiş bulunuyor. Aynı üründen 2 tane alana biri bedavaya geliyor. Bu kapsamda aynı ürün yüzde fiyata tekabül edecek. 

25 TL ÜZERİNE İNDİRİM

Migros kampanyaları bitmek bilmiyor. Aynı ürünün ikincisini bedava alabilme fırsatının yanı sıra kasa arkası ürünlerde de 25 TL üzerine bir çok ürün indirimi bulunuyor. Bu kapsamda alışverişini yapan vatandaş, 25 tl üzerine seçili ürünlerden satın alabilecek.

İLGİLİ HABERLER

Dolar kurunda dananın kuyruğu kopacak! Doları olanlara deprem etkisi yaratacak uyarı

Dolar kurunda dananın kuyruğu kopacak! Doları olanlara deprem etkisi yaratacak uyarı

İftar sofralarını şenlendirecek Şam tatlısı tarifi! Bir bardak irmik varsa deneyin

İftar sofralarını şenlendirecek Şam tatlısı tarifi! Bir bardak irmik varsa deneyin

Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Yüksek enflasyon promosyonları vurdu: Nisan-Mayıs'ta 37.000 TL'ye çıkacak

Yüksek enflasyon promosyonları vurdu: Nisan-Mayıs'ta 37.000 TL'ye çıkacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda
2
Ziraat Bankası kartı taşıyanlara 7500 TL nakit iade! 5 dakikada bu işlemi yapan alacak
3
18-45 yaş arası kadınlar IBAN'dan kontrol edecek! Sadece onlara 200 bin lira ödenecek
4
PTT'den kadına güç verecek destek! Başvuranlara 6 bin lira ödenecek
5
İstanbulkart kullanıcılarına müjde: Ramazan boyunca hesabınıza trink 150 TL oruç desteği yatacak
6
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
7
Bayrama 1-0 önde başlayacaksınız! Ziraat Bankası 100.000 TL'yi adeta paket yaptı satıyor

2 LT Ayçiçek Yağı 1 LT fiyatına satılacak: Tam o saatte raflarda yerini alacak

İftar sofralarını şenlendirecek Şam tatlısı tarifi! Bir bardak irmik varsa deneyin

Raflar boşaldı! Yüzde 50 indirim izdihamı o markette başladı: Yarına kadar kalanı kapan kapacak

Dolar kurunda dananın kuyruğu kopacak! Doları olanlara deprem etkisi yaratacak uyarı

18-45 yaş arası kadınlar IBAN'dan kontrol edecek! Sadece onlara 200 bin lira ödenecek

Milyonlarca öğrenci şaşkına dönecek! MEB'den flaş ders saati kararı!

Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

Yüksek enflasyon promosyonları vurdu: Nisan-Mayıs'ta 37.000 TL'ye çıkacak

Büro memuru alımı duyuruldu! Sınav şartı aranmayacak: İŞKUR şartları açıkladı

3.000 TL değil, 10.000 TL değil: 25.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek

Bayrama 1-0 önde başlayacaksınız! Ziraat Bankası 100.000 TL'yi adeta paket yaptı satıyor