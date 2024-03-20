Raflar boşaldı! Yüzde 50 indirim izdihamı o markette başladı: Yarına kadar kalanı kapan kapacak

Özellikle de Ramazan ayı sebebiyle zincir marketler tarafından başlatılan kampanyaların ardı arkası kesilmiyor. Migros tarafından başlatılan ramazan kampanyası, kampanyaların feriştahı ilan edilirken, dün balayan kampanyada bir alana ikinci ürün bedava fırsatı sunuldu. Ramazan ayında dar ve orta gelirli vatandaşın sahur ve iftar sofraları geçtiğimiz senelere göre daha boş seyretmekte. Vatandaşın sofralarının donatılması adına marketler ramazan kampanyaları ile oldukça dikkat çekiyor. Migros tarafından başlatılan 2 a 1 öde kampanyasına yüzlerce ürün dahil olurken, kampanyanın yarın biteceği açıklanmış bulunuyor. Sadece 3 gün raflarda kalacak ürünlerde kimi bölge marketlerinde ürün stoklarının tükendiği belirtlirken, kasa önlerinde uzadı uzadıya kuyruklar oluştuğu gözlemleniyor.

BİR ALANA YARISI BEDAVA

Zincir market deyince akla gelen ilk marketlerden olan Migros, ay ay düzenlediği migroskop kampanyalarının yanı sıra duyurusunu yaptığı artı indirimleri ile de dikkat çekiyor. Bir alana bir bedava kampanyasının yanı sıra, 2 al 1 öde, 3 al 1 öde gibi bir çok kampanyayı açıklayan migros, bu indirimleri ürünlerin raflarda sadece 3 gün kalacağını belirtti. Dün başlayan kampanya yarın bitecek iken ürünü yarısına alabilmek adına hızlı hareket etmeniz gerekmekte.Keza çoğu markette ürünler tükendi bile.





Atıştırmalık ürünlerde sunulan bu indirim de kek, gofret, çikolata, bisküvi gibi çeşitli ürünler ve markalar dahil edlmiş bulunuyor. Aynı üründen 2 tane alana biri bedavaya geliyor. Bu kapsamda aynı ürün yüzde fiyata tekabül edecek.

25 TL ÜZERİNE İNDİRİM

Migros kampanyaları bitmek bilmiyor. Aynı ürünün ikincisini bedava alabilme fırsatının yanı sıra kasa arkası ürünlerde de 25 TL üzerine bir çok ürün indirimi bulunuyor. Bu kapsamda alışverişini yapan vatandaş, 25 tl üzerine seçili ürünlerden satın alabilecek.