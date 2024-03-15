Ramazan ayı bitmeden gidene 100 TL- 800 TL ödeme yapılıyor

Enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesi, vatandaşın aldığın maaşın daha çabuk erimesine mahal verdiği şu günlerde vatandaş, kendisine sunulan ek fırsatları değerlendirme yolunda ilerliyor. Özellikle indirim marketlerinin sunduğu ucuz alışveriş imkanına istinaden bankalar da bu alışverişlerde sunduğu geri iade programları ile dikkatleri üzerine toplayıp, tercih edilebilirliğini arttırabiliyor. Nakit olarak alım gücünün git gide azaldığı şu dönemde TCMB tarafından kredi ve kredi kartlarına yönelik düzenlemeler de vatandaşın kart kullanımını azaltmazken, bankaları bu kullanımı daha da arttırmak amacıyla ay ay kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Düzenlenen bu kampanyaları ile vatandaş bir nebze de olsun ihtiyacını karşılama konusunda rahat nefes alabiliyor.





Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde sahur ve iftar sofralarını donatmak isteyen müşteriye özel cazip teklifler bankalar tarafından sunulurken, bayram alışverişi kampanyaları da cepleri serinletebiliyor. Ramazan ayı boyunca yapılan alışveriş geri ödeme imkanı sunan bir çok banka bulunuyor. Hal bu iken Ramazan ayı bitmeden temel ihtiyaç alışverişi yapmak isteyen birey ya da bayram öncesinde çoluğuna çocuğuna bayram alışverişi yapmak isteyen birey, bu imkanları değerlendirme yoluna koyuluyor. Bir çok banka bu kapsamda hali hazırda devam eden kampanyalarına ek yeni geri iade kampanyalarını gün gün açıklama devam ediyor.

Garanti bankası tarafından 7 Mart'ta başlayan bonus kampanyasında 750 TL üzeri alışverişe 100 TL imkanı sunuluyor.

İş Bankası tarafından müşteri bazında başlatılan kampanyada 75 TL MaxiPuan imkanı sağlanıyor.

TEB Ramazan kampanyasında ise 750 TL ve üzeri ikinci, dördüncü, altıncı, sekizinci, onuncu, onikinci, ondördüncü ve onaltıncı market alışverişine toplamda 800 TL'ye varan ödeme sağlanıyor.

ING Bank Ramazan alışverişine 800 TL Bonus ödemesi sağlıyor.

Şekerbank ise her ikinci 750 TL ve üzeri alışverişinizde 100 TL, toplam da 800 TL bonus kazanma fırsatı sunuyor.