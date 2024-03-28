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Ramazan ayında jestin böylesi! Vatandaşa destek fişi dağıtılıyor

Ramazan ayı destekleri ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Gün gün çeşitli belediyelerde yeni destekler ile alakalı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 14:40
Ramazan ayında jestin böylesi! Vatandaşa destek fişi dağıtılıyor

Ramazan ayında dar gelirlinin mutfağını ve cebini dolduracak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dar gelirli kesim için Ramazan ayının kabus gibi geçmesinin engellenmesi adına hem hükümet hem vakıflar hem de belediyeler tarafından ardı arkası kesilmeyen destekler yapılmaya devam ediyor. Hayat koşullarının zorluğu özellikle de dar gelirli ihtiyaç sahibi bireyin cebini zorlamaya devam ederken, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının boş kalmaması adına bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler arasında nakitnyardımı ya da gıda kolisi destekleri yer alabiliyor. Ramazan ayı süresince gün gün yeni destekler ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Başvuruya açılan programlar ile alakalı bilgilendirmeler sosyal medya ya da belediyenin resmi internet sayfaları aracılığı ile açıklanırken, son destek açıklaması da Efes Selçuk Belediyesi tarafından sunulmuş bulunuyor. 

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SOSYAL KARTI OLMAYANLARA DESTEK

Sosyal desteği ihtiyacı olup da Ramazan ayında sofralarını doldurmak konusunda zorluk çeken dar gelirli bireye özel olarak Efes Selçuk Belediyesi de yeni bir destek programı açıkladı. Belediye kart sahibi olmayan bireye özel olarak Ramazan başında sağlanan destekler için alışveriş fişleri aktarımı tamamlanmıştı. Nu fişler ile belediye sınırları içerisinde market kasap manav bakkal gibi merkezlerden alışveriş yapılabileceği belirtilirken söz konusu desteğin, esnafı da hareketlendirdiği belirtildi. 

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Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığı ile sağlanan destekler alış veriş fişi olarak dağıtılırken, dar gelirliye gıda alışverişi yapılması imkanı sağlanmış bulunuyor. Bölge esnafına da hareketlilik getirecek olan bu fişler, esnaf market, manav, kasaplar da kullanılabiliyor. Efeslim Kart sahibi olmayan belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşı da unutmamak adına çalışma başlattıklarını belirten, Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Engin Kaçer, Ramazan Bayramı öncesinde her bireyin eksiklerinin tamamlanması için çalıştıklarını belirtti. 

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Ramazan ayında jestin böylesi! Vatandaşa destek fişi dağıtılıyor

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