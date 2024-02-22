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Ramazan pidesi fiyatları 2024! Tarife güncellendi: İşte ilk tutar

Ramazan ayı yaklaşırken Ramazan pidesi için fiyat tarifeleri de yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. İşte Ramazan ayında zamlı olarak satılacak olan Ramazan Pidesi fiyatları

Yayın Tarihi: 22.02.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 21:06
Ramazan pidesi fiyatları 2024! Tarife güncellendi: İşte ilk tutar

Ramazan ayına az bir vakit kaldı. Ramazan ayında gerek sahur gerekse de iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi fiyatları şimdiden merak konusu olmakta. Peki Ramazan pidesi ne kadar? Ramazan pidesi kaç TL olacak? Un fiyatları ve yurt geneli ekmek ve unlu mamuller fiyatları ile alakalı açıklamalarını gün gün sunan Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatları ile alakalı açıklamalarda bulundu. Ramazan Pidesi fiyatları ile alakalı açıklamalarda bulunan Balcı, ilk fiyat teklif başvurusunun Sakarya'dan geldiğini açıkladı. Yapılan teklif tutarının ise 20 TL olmasının istendiği belirtildi.

Ramazan ayı öncesinde en çok merak edilen konu Ramazan Pidesi fiyatları olmakta. Ülke genelinde fırıncılar Ramazan Pidesi ile alakalı fiyat tekliflerini açıklamaya devam ediyor. 2024 yılı Ramazan ayında ekmek ve pide fiyatları için zam talepleri gün gün oluşurken Pide fiyatları konusunda açıklamalarda bulunan Balcı, ortalama fiyatlar için rakam verdi.

zam

FIRINCI TALEPLERİ SUNULMAYA DEVAM EDİYOR

Ülke geneli fırıncılar tarafından sunulan tekliflerin değerlendirme aşamasında olduğu belirtilirken “Ekmek ve pide zammı için görüşmelerimiz devam ediyor. Fırıncılarımızın zam talebini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantı sonrası kararımızı açıklayacağız.” açıklamasında bulundu.

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI AÇIKLANDI

Ekmek fiyatları konusunda il il farkların bulunduğu açıklaması yapılırken, Ramazan pidesi için de aynı durumun olacağı belirtildi. İstanbul'da ekmek fiyatları konusunda örneklendirme sunan Balcı, kimi ilçelerde 10 TL olan fiyatın kimi ilçelerde 15 TL'ye kadar çıktığını açıkladı. Özellikle de bu durumun bir çok büyükşehirde geçerli olduğu belirtilirken, pide fiyatları içinde aynı hesaplamaların devreye gireceği tahmin ediliyor. 2024 yılı Ramazan ayında Ramazan Pidesi fiyatları ile alakalı ortalama tutarın önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağı belirtildi.

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