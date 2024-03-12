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Ramazan pidesi indirimi: Bu fiyatı duyan markete akın edecek

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan Pidesi fiyatları cepleri yakmaya devam ederken, zincir marketler bu konuya el atmış gibi duruyor.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 15:22
Ramazan pidesi indirimi: Bu fiyatı duyan markete akın edecek

Ramazan ayı geldi çattı. 30 gün boyunca oruç tutulan şu mübarek günlerde iftar ve sahur sofralarının Ramazan ile özdeşlemiş ürünü olan Ramazan pidesi fiyatları ile sofralara girmekte zorlanıyor. Özellikle de kalabalık hanelere girişinin azaldığı şu zam dönemlerinde il il uygulanan indirim tarifelerinin yanı sıra, market kampanyaları da tercih edilebilirliği arttırıyor. Ramazan sonfralarının en vazgeçilmezi olan ramazan pidesi fiyatları 20 TL olarak bilinirken, düzenlenen  indirimler ile 15 TL'ye kadar çekildi. 

Geçtiğimiz haftalarda 250 gr. Ramazan pidesi fiyatları güncellemesi sunulmuş ve ülke genelinde maksimum 20 TL'ye satılacağı açıklanmıştı. 20 TL'nin üzerinde pide satışı yasaklanırken, il il pide indirimleri duyulmaya devam ediyor. CarrefourSA'da hafta hafta sunduğu indirim listesi ile vatandaşın uğrak adresi olurken, Ramazan'a özel olarak sunduğu indirimli ürünler listesinde en çok dikkat çeken ürün, Ramazan pidesi oluyor. 

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CARREFOURSA RAMAZAN PİDESİ İNDİRİMİ

Sade pideden kaşarlıya, peynirliden zeytinliye kadar her damak tadına uygun pide seçenekleri iftar ve sahur sofralarını şenlendiren CarrefourSA, pide indirimi ile de dikkatleri üzerine topluyor. İftar sofralarının bereketine katkı sağlayhan market, pide fiyatlarını sunduğu liste çervesinde indirimli hali ile vatandaşa ulaştırıyor. 

CarrefourSA tarafından başlatılan pide indirim kampanyasında, ramazan boyunca vatandaşın iftar sofralarına sıcacık pidenin girilmesi hedefleniyor. Zeytinli Ramazan Pidesi  27.90 TL'den satılırken, sade Ramazan Pidesi ise 17.90 TL'ye alıcısına ulaşıyor. Çiftli Ramazan pidesi 32.90 olarak raflarda yerini aldığı CarrefourSA'da bir çok üründe de mevcut indirimler Ramazan ayı byunca devam edecek. Carrefour'da bir çok çeşit Ramazan pidesi mevcut. Sütlü Ramazan Pidesi 27.90 TL, Yumurtalı Ramazan Pidesi 27.90 TL, Kepekli Ramazan Pidesi 25.90 TL'ye satılıyor. CarrefourSA pide indirimi ile Ramazan ayı bereketi katlanacağa benziyor. 

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