Ramazan sofralarını bereketini arttıracak ödeme! 600 TL geri iade veriliyor

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Vatandaşın iftar ve sahur telaşesi başlamış bulunurken, bu mübarek aya eksiksiz girmek adına marketlerin indirimleri yakından takip ediliyor. Hayat koşullarının ve alım gücünün düşmeye devam ettiği şu günlerde alışveriş yapacak olan ancak nasıl karşılayacağını düşünen bireye özel olarak bankalar tarafından da kampanyalar açıklanmaya devam ediyor.

Ramazan ayı hazırlıkları başlamış iken Axess'ten cepleri dolduracak bir kampanya açıklaması yapılmış bulunuyor. Mart ayında başlatılan kampanya kapsamında 9 Nisan'a kadar gıda ve market sektöründe yapılacak olan alışverişlere 600 TL geri ödeme imkanı sağlanıyor. Ramazan bereketi ve huzurunun bir arada yaşanması adına Axess tarafından yepyeni bir kampanya açıklandı. Gıda ve market sektöründe 1250 TL üzeri Her 2. harcamaya 75 TL chip para ödemesi yapacak olan banka toplamda 600 TL chip para kazandıracak.





AKBANK 600 TL KAMPANYASI

Akbank mobil uygulaması ya da Juzdan uygulaması üzerinden kampanyaya dahil olunabileceği açıklanmış iken SMS ile büyük harflerle ''Ramazan1'' yazıp 45 66'ya mesaj göndererek de katılım sağlanabilmektedir. Kampanyaya katılım sağladıktan sonra gelen mesaj doğrultusunda Gıda ve market sektöründe geçerli olmak üzere 75 TL chip para tek seferde sağlanacak iken toplamda 600 TL ödül verilecek. Bu sayede müşteri geri ödeme imkanı ile daha fazla ürün alabilecek iken öte yandan da aldığı ürünün daha ucuz olarak sağlamış olacak.





48 SAAT SONRA HESAPLARDA

Kampanyanın diğer bir tercih edilebilir olmasını sağlayan yanı ise yapılan harcamaların akabinde 48 saat içinde otomatik olarak Axess kartlarına hak sahibi olunan ödül yatırılacak. Binlerce mağaza ve online Alışverişte indirim olarak kullanılması sağlanacak olan 600 TL'ye Varan chip para fatura ödemeleri ya da borç kapatmalarında da kullanılabilecek

Axess Ramazan kampanyası ile ramazan sofraları şenlenecek . Alışverişlerde de 600 tl'ye Varan tasarruf imkanı sağlanacak. 1 Mart'ta başlayan kampanya 9 Nisan tarihine kadar devam edecek iken 75 TL Tek seferlik olmak üzere maksimum 600 TL ödeme yapılacak.