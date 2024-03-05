Bist 100
8.951,93 0%
DOLAR
31,6 0,09%
EURO
34,35 0,06%
ALTIN
2.143,06 0,23%

Ramazan sofralarını bereketini arttıracak ödeme! 600 TL geri iade veriliyor

Ramazan ayı hazırlıkları başlamış iken Axess'ten cepleri dolduracak bir kampanya açıklaması yapılmış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:57
Ramazan sofralarını bereketini arttıracak ödeme! 600 TL geri iade veriliyor

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Vatandaşın iftar ve sahur telaşesi başlamış bulunurken, bu mübarek aya eksiksiz girmek adına marketlerin indirimleri yakından takip ediliyor. Hayat koşullarının ve alım gücünün düşmeye devam ettiği şu günlerde alışveriş yapacak olan ancak nasıl karşılayacağını düşünen bireye özel olarak bankalar tarafından da kampanyalar açıklanmaya devam ediyor.

Ramazan ayı hazırlıkları başlamış iken Axess'ten cepleri dolduracak bir kampanya açıklaması yapılmış bulunuyor. Mart ayında başlatılan kampanya kapsamında 9 Nisan'a kadar gıda ve market sektöründe yapılacak olan alışverişlere 600 TL geri ödeme imkanı sağlanıyor. Ramazan bereketi ve huzurunun bir arada yaşanması adına Axess tarafından yepyeni bir kampanya açıklandı. Gıda ve market sektöründe 1250 TL üzeri Her 2. harcamaya 75 TL chip para ödemesi yapacak olan banka toplamda 600 TL chip para kazandıracak.

tl

AKBANK 600 TL KAMPANYASI

Akbank mobil uygulaması ya da Juzdan uygulaması üzerinden kampanyaya dahil olunabileceği açıklanmış iken SMS ile büyük harflerle ''Ramazan1'' yazıp 45 66'ya mesaj göndererek de katılım sağlanabilmektedir. Kampanyaya katılım sağladıktan sonra gelen mesaj doğrultusunda Gıda ve market sektöründe geçerli olmak üzere 75 TL chip para tek seferde sağlanacak iken toplamda 600 TL ödül verilecek. Bu sayede müşteri geri ödeme imkanı ile daha fazla ürün alabilecek iken öte yandan da aldığı ürünün daha ucuz olarak sağlamış olacak. 

tl

48 SAAT SONRA HESAPLARDA

Kampanyanın diğer bir tercih edilebilir olmasını sağlayan yanı ise yapılan harcamaların akabinde 48 saat içinde otomatik olarak Axess kartlarına hak sahibi olunan ödül yatırılacak. Binlerce mağaza ve online Alışverişte indirim olarak kullanılması sağlanacak olan 600 TL'ye Varan chip para fatura ödemeleri ya da borç kapatmalarında da kullanılabilecek

Axess Ramazan kampanyası ile ramazan sofraları şenlenecek . Alışverişlerde de 600 tl'ye Varan tasarruf imkanı sağlanacak. 1 Mart'ta başlayan kampanya 9 Nisan tarihine kadar devam edecek iken 75 TL Tek seferlik olmak üzere maksimum 600 TL ödeme yapılacak.

İLGİLİ HABERLER

Seyyanen ilave olmadan en düşük emekli maaşı şimdiden 11. 154 TL'ye yükseldi

Seyyanen ilave olmadan en düşük emekli maaşı şimdiden 11. 154 TL'ye yükseldi

Nüfus Müdürlüklerine memur alımı sürprizi! KPSS şartsız, yüksek maaş fırsatı

Nüfus Müdürlüklerine memur alımı sürprizi! KPSS şartsız, yüksek maaş fırsatı

85 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruyor! Tek bir vize yeterli

85 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruyor! Tek bir vize yeterli

Dışarıdan lavaş almayı bıraktıracak! Ev yapımı nefis lavaş tarifi

Dışarıdan lavaş almayı bıraktıracak! Ev yapımı nefis lavaş tarifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aynı aileden bir kişi başvurabiliyor! Her ay çift maaş almanın gizli formülü verildi
2
50-65 yaş arasına devlet kuşu kondu! 10.000 TL geri ödemesiz şipşak nakit: Başvurmayan üzülecek
3
Düşük faizli kredi arayanlara büyük jest! SMS atana 70.000 TL'ye kadar ödenecek
4
Seyyanen ilave olmadan en düşük emekli maaşı şimdiden 11. 154 TL'ye yükseldi
5
Bankadan Mart teklifi: 45 gün sonra geri ödemeli 500.000 TL şipşak kredi!
6
Aylık 6000 TL ödemeye 700.000 TL verilecek! Ne kredi puanı ne gelir belgesi: Hiç bir şart aranmayacak
7
Ramazan sofralarını bereketini arttıracak ödeme! 600 TL geri iade veriliyor

Aylık 6000 TL ödemeye 700.000 TL verilecek! Ne kredi puanı ne gelir belgesi: Hiç bir şart aranmayacak

Evine doğalgaz faturası gelenler hemen baksın! Eğer adınız yazıyorsa...

Seyyanen ilave olmadan en düşük emekli maaşı şimdiden 11. 154 TL'ye yükseldi

Dışarıdan lavaş almayı bıraktıracak! Ev yapımı nefis lavaş tarifi

85 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruyor! Tek bir vize yeterli

Ramazan sofralarını bereketini arttıracak ödeme! 600 TL geri iade veriliyor

Tavuk etini bu markalardan alıyorsanız dikkat! Ünlü markalar fena faka bastı

Eşinin annesine bunu yapan yandı! Tam 100.000 TL ödemek zorunda kalacaklar!

Cebinde 34 bin TL'si olan arsa alabilecek! Milli Emlak ucuz arsa kampanyasını başlattı

Piyasanın en ucuz arabaları tek listede! Araba almak isteyenin gözleri ışıldayacak

Gram altının şirazesini kaydıracak rekor! O tarihten önce altın almayan yandı

Nüfus Müdürlüklerine memur alımı sürprizi! KPSS şartsız, yüksek maaş fırsatı