Resmi Gazete de 16 Haziran detayı! İthalat kurallarına sil baştan düzenleme

Gümrük vergileri ile alakalı olarak çalışmalar devam ediyor. 16 Haziran da geçerli olmak üzere yeni bir zam açıklaması sabaha saatlerinde yapılan söz konusu düzenleme elektronik saat ve gazlı çakmak düzenlemesi olarak açıklanmış bulunuyor. 2024 yılı itibari ile ülkemizde mecut ithalat rakamları konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Resmi gazete de dün gece yayımlanan tebliğe göre ithalatta gözetim uygulanmasına yeni maddeler eklendiği açıklanmış bulunuyor.

GÜMRÜK KIYMETİ GÜNCELLEMESİ

16 Haziran 2024'ten itibaren Türkiye'de elektrikli saatler ve gazlı çakmaklar için ithalat kurallarında önemli bir değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre, bu ürünlerin gümrük kıymeti artık adet başına hesaplanacak. Bu da, ithalatçıların bu ürünler için ödeyecekleri gümrük vergisini etkileyeceğe benziyor.





Dün gece açıklanan yeni kanun öncesinde elektrikli saatler ve gazlı çakmakların gümrük kıymeti kilogram fiyatı olarak hesaplanmaktaydı. Daha pahalı ve ağır gelen ürünler bu sayede daha yüksek meblağlara ulaşmaktaydı. Alınan karar kapsamında artık yukarıda bahsi geçen kategorilerdeki ürünler adet başına hesaplanacak. Alınan karar kapsamında artık daha düşük gramajlı olan ürünlerin gümlük vergileri daha ucuza denk gelecek.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE İNDİRİM

Bu değişikliğin, Türkiye'ye ithal edilen elektrikli saatler ve gazlı çakmakların fiyatlarında düşüşe mahal vereceği tahmin ediliiyor. Ancak adet fiyatı gümrük bedeli bu sayede 0,08 ila 3,5 dolar arasından değişkenlik gösterecek. Yapılan düzenleme ile birlikte vergi tutarları düzenlemesi ile birlikte kimi ürünlerin fiyatı artacağa benziyor.

Elektrikli saatler ve gazlı çakmaklar ile alakalı yapılan düzenlemeler perakende satıcıları etkileyecek. Yapılan düzenleme 16 Haziran itibari ile yürürlüğe girecek