Resmi Gazete de kesinti onayı sonrasında 32 günlük getiri azaldı da azaldı! İşte o hesaplama

TL mevduatlarını teşvik etmek amacıyla tcmb tarafından alınan karar doğrultusunda faiz oranları artmaya devam ediyor. Mevduat sahiplerinin kazançlarını artıran bu kararlar sonrasında geçtiğimiz gün Resmi Gazete de onay alan bir kararda stopaj oranlarında da değişikliğe gidildiği belirtilmişti. Mevduat sahipleri bu değişikliğin getirileri nasıl etkileyeceğini araştırırken, diğer taraftan da bankaların sunduğu faiz oranları yakından takip ediliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TL mevduata uygulanan stopaj (vergi kesintisi) oranları dün itibari ile yükseltilmesine karar verilmişti.





6 aya kadar vadeli hesaplar: %5'ten %7.5'e

1 yıla kadar olan vadeli hesaplar: %3'ten %5'e

Türk lirası yatırım fonlarından kazanılan gelirler: %7.5 oranınd aartış kararı Resmi Gazete de yayımlandı.

1 Mayıs 2024 tarihinden önce açılmış olan hesaplarda, yeni stopaj oranları değil, eski oranlar geçerli olacağı açıklaması yapılırken, 1 Mayıs'tan önce açılmış hesaplarda vadenin bitiminde elde edilecek kazançtan, eski orana göre stopaj kesilecek.

Bu açıklama sonrasında mevduat hesaplamaları da merakla araştırılmaya devam ediyor. Kıyıda köşede birikmiş 100.000 TL'si olan mudii aylık getirisinin düşüp düşmeyeceği konusunu araştırıyor.





100.000 TL'DE STOPAJ HESAPLAMASI

100 bin liralık bir mevduatın 32 gün vadede yüzde 55 faizle getirisi hesaplanacak olursa:

Eski Stopaj Oranı (%5): Net kazanç 4 bin 568 lira,

Yeni Stopaj Oranı (%7.5): Net kazanç 4 bin 448 lira olarak hesaplanıyor. Gördüğünüz gibi, stopaj farkının etkisi sadece 120 lira gibi oldukça düşük bir miktardır.

TL mevduatlarındaki stopaj oranlarının yükselmesi, yatırımcının gelirini etkileyecek olsa da getiri oranına göre kesilecek tutarın küçük kaldığı hesaplanmaktadır. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada faiz oranlarının artmasıyla sağlanan kazanç artışı stopaj farkını telafi edeceği belirtilmektedir. Verginin bir kısmının peşin olarak tahsil edilmesi anlamına gelen stopaj vergisi oranları mevduat vadesine ve türüne göre değişiklik göstermektedir.