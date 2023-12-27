Resmi Gazete'de yayınlandı! Doğalgaz ve elektrik zamlı tarifleri açıklandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından yapılan açıklama kapsamında 2024 yılında bazı durumlarda uygulanan zam tarifesinin güncellendiği bildirilirlen, zam oranı hakkında da açıklama yapıldı.

Resmi Gazete'de yayınlandı! Doğalgaz ve elektrik zamlı tarifleri açıklandı
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Şu sıralar gündem maaş zamları ile çalkalanırken, 2024 yılında ürün ve hizmetlere yapılacak olan zamlar konusunda da yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay 2023 yılı Yeniden Değerlendirme Oranının belli olması akabinde yılbaşı zamlarındaki artış ortaya çıkmaya başlamıştı. Hizmet zamları YDO kapsamında yüzde 58,46 zamlanacağı bilinirken, bugün Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikte 2024 doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında çeşitli durumlarda uygulanacak idari para cezaları zam oranları yer alıyor. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından yapılan açıklama kapsamında 2024 yılında bazı durumlarda uygulanan zam tarifesinin güncellendiği bildirilirlen, zam oranı hakkında da açıklama yapıldı. 

TL

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen yeni zamlı tarife ile alakalı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak onay aldı. 

CEZALAR  YÜZDE 58,46 ARTTI

2024 Ocak ayı için geçerli olacak zam açıklamasında oranların yeniden değerlendirme oranı katsayısınca yapılacağı bilgisi verildi.

Gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık kapsamında düzenlenen ceza kapsamında 2024 yılı için yüzde 58,46 artışa gidildi.

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