Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan son dakika karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı. Konu ile alakalı yapılan açıklamada vergi mükellefleri için önemli bir düzenlemeye imza atıldığı belirtildi. Günlük hasılat tutarlarını göz önünde bulundurarak yıllık ve aylık ortalamaları tespit etmeye yönelik bir sistem oluşturulurken, özellikle de hizmet sektöründe bir değişiklik ve şeffaflığı da beraberinde getirecek.

MÜKELLEFLERDEN İZAH İSTENECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:326) ile mükelleflerin beyan ettikleri gelir ile tespit edilen hasılatları arasında yüzde 20'lik bir fark olması durumunda açıklama isteneceği belirtilirken, bu uygulamanın, özellikle kuyumculardan turizm amaçlı su sporları faaliyetlerinde bulunan işletmelere kadar bir çok sektörü kapsayacağı belirtilmiş bulunuyor.

Söz konusu tebliğle, hizmet erbabına bazı koşullarla ücret istisnası sağlanacağı belirtildi. Öte yandan tebliğde teknogirişim şirketlerine çalışanlarına hisse senedi verme imkanı da doğarken, çalışanların motivesinin arttırılması ve iş gücünün yükseltilmesi hedefleniyor. Ancak bu istisnadan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gereklilği mevcut.

ESNAFA VERGİ İSTİSNASI ŞARTLARI

Hisse senedi veren şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre "teknogirişim şirketi" niteliğinde olması gerekliliği belirtildi. Öte yandan çalışanlara verilen hisse senetlerinin değeri, çalışanın yıllık brüt ücretini aşmaması zorunluluğu mevcut. Ayrıca, verilen menfaatin, çalışanların brüt ücretlerini aşmaması ve pay senetlerinin belirli bir süre elde tutulması gerekmektedir. Elde tutma sürelerine göre farklı oranlarda vergi istisnaları geçerli olacak.

Yeni düzenleme, restoran işletmecileri, kuyumcular, güzellik salonları, diş hekimleri, turizm işletmecileri gibi birçok sektörü kapsıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle mükelleflerin gelir beyanları daha sıkı bir şekilde denetleneceği belirtilirken, hem vergi gelirlerinin artması hem de hem de vergi adaletinin sağlanmasına katkıda bulunacak.



