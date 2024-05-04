S&P Türkiye'nin kredi notunu B+'ya yükseltti

Son Dakika: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselttiğini duyurdu. Kredi notu görünümü ise "pozitif" olarak korunuyor.



Bu gelişme, Türkiye ekonomisinin son dönemdeki istikrarlı gidişatı ve reform adımlarının S&P tarafından da takdir gördüğünü gösteriyor.

S&P'nin Değerlendirmesi:

S&P, not yükseltme kararında şu etkenleri göz önünde bulundurdu:

Mali disiplin: Türkiye, son dönemde bütçe açığını ve cari açığı önemli ölçüde azaltmayı başardı.

Enflasyonla mücadele: Enflasyonla mücadelede atılan adımlar ve Merkez Bankası'nın sıkı para politikası S&P tarafından olumlu karşılandı.

Kurumsal reformlar: Kamu yönetiminde ve yargıda yapılan reformlar da notun yükselmesinde rol oynadı.

Pozitif Görünüm:

S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruması, önümüzdeki dönemde notun daha da yükselme ihtimalinin olduğunu gösteriyor.

Ancak S&P, notun daha da yükselmesi için Türkiye'nin siyasi istikrarını koruması, yatırım ortamını iyileştirmesi ve yapısal reformlara devam etmesi gerektiğine de vurgu yapıyor.

Bu Ne Anlama Geliyor?

S&P'nin not yükseltme kararı, Türkiye'nin borçlanma maliyetinin düşmesine ve yabancı yatırımcıların ilgisinin artmasına katkıda bulunabilir.

Bu durum da ülke ekonomisinin kalkınması ve büyümesi için önemli bir fırsat oluşturabilir.