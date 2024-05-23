Saat 14.00 öncesi başvurana 4.500 TL ödeniyor! 32 güne IBAN’a geçiyor

Kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş artan enflasyon karşısında yatırımının erime tehlikesinden mütevellit yatırım araçlarını yakından takip ediyor. Bu arayışta öne çıkan seçeneklerden biri ise bankaların sunduğu mevduat faizleri olurken, geçtiğimiz seneden bu yana oranlar kat be kat artarak getiriyi de arttırmaya devam ediyor.Bugün düzenlenecek olan TCMB toplantısı akabinde mevduatların gidişatı konusunda fikir sahibi olunacak iken, olası politika faizi arttırımı karşısında mevduatlarda da artışın sağlanacağı tahmin ediliyor. Kenarda birikmiş 100.000 TL’si olan vatandaş, banka banka sunulan mevduat faizlrini ay ay araştırıyor.





Özellikle de TCMB kararlarına istinaden bankaların kampanyaları da dikkat çekiyor. Yeni müşterilerine özel olarak sunulan faizler, yatırımcıyı cezbedebiliyor. İşte merakla araştırılan Mayıs ayı mevduat faiz oranları ve 100,000 TL’nin mevduat getirisi .

100.000 TL MEVDUAT GETİRİSİ

ING Bank standart vadeli Hesap olarak faiz oranını yüzde 54 açıklarken; 32 günde net kazancın 4.367 TL oldu hesaplanmış bulunuyor. TEB marifetli hesap faiz oranı yüzde 56 iken 32 gün sonunda yatırımcı 4.528 TL artı ödeme alabiliyor. Fibabanka Kiraz hesap kampanyasında ise faiz oranını %54 olarak güncellerken, 32 gün sonunda kazanç 4.367 TL'ye yükseleceği belirtilmiş bulunuyor.





Garanti Bankası tarafından %51 faiz oranı, Yapı Kredi Bankası'ndan %47 faiz oranı ve En para vadeli hesaptan ise yüzde 41 faiz oranı verileceği ve Mayıs ayı içerisinde geçerli olacağı belirtilmiş bulunuyor. Görüldüğü üzere 100.000 TL mevduatlar için 32 günlük getiri 3.000 TL ile 4.500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Yıllık baza vurulması durumunda ise bu artışın %41 %56 arasında olduğu hesaplanmış bulunuyor