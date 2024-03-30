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Sabah saatlerinde müjde verildi! Emekliyi öyle bir zam bekliyor ki seyyanen zammı bile sollayacak

Emeklinin zam hayali Temmuz'a kalırken, apayrı bir zam konusunda son dakika gelişmeler yaanacağı belirtildi. Kimi emeklinin uzun zamandır beklediği intibak zammı ile alakalı çalışmaların başladığı belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 09:21
Sabah saatlerinde müjde verildi! Emekliyi öyle bir zam bekliyor ki seyyanen zammı bile sollayacak

Emekliye ek zam, seyyanen zam derken gelecek olan öyle bir müjde olduğu söylendi ki, o emeklinin ağzı kulakların varacak deniliyor. Yerel seçimler öncesinde emeklinin beklentisi olan seyyanen zam talepleri kabul edilmemişti. Emeklinin zam hayali Temmuz'a kalırken, apayrı bir zam konusunda son dakika gelişmeler yaanacağı belirtildi. Kimi emeklinin uzun zamandır beklediği intibak zammı ile alakalı çalışmaların başladığı belirtiliyor. 2000 yılı öncesi ve sonrası emeklilerinin arasındaki fiyat farkını derecelendirecek olan uzun zamanadır beklenen intibak zammının seçimlerden sonra açıklanacağı tahmin ediliyor. Olası intibak yasası durumunda kimi emeklinin cebine girecek olan artacak. İşte detaylar.. 

Uzman ekonomist Özgür Erdursun tarafından gün gün ülke ekonomisine ilişkin çarpıcı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Erdursun tarafındn ortaya atılan iddialarda yerli intibak yasasının devreye alınacağını belirtirken, zam uygulamasının kalıcı olarak devam edeceğini belirtti. 

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EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI

Yükselen enflasyon rakamlarından en çok emekli kesim etkileniyor. 2024 yılı ilk 6 aylık döneminde maaşlara yapılacağı iddia edilen seyyanen zam konusu rafa kaldırıldı. Emekli, Ocak ayında yapılan yüzde 49,25 zam ile temmuz ayını kadar hayatını idame ettirecek. Bu kapsamda 3 aylık enflasyon rakamlarını artış göstermesi ile birlikte maaşların büyük bir oranda eğer kaybol yaşadığı bilinirken geçim derdine düşen emekli kendisine verilecek olan müjdeleri dört gözle bekliyor 

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KALKIYOR

Emeklilere seyyanen zam uygulamasını devreye girmeyeceği belirtilirken SGK uzmanı Özgür Erdursun tarafından emekliyi ayağa kalkılacak bir müjdenin gelmek üzere olduğu belirtildi. Hükümet tarafından başlatılan çalışmalarda en düşük emekli maaşının kaldırılacağı tahminleri sunan uzman isim, intibak yasası ile birlikte primlere göre gün sayısına arttırılarak tek aylık meselesine son verilecek açıklamasını yaptı. 

EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI

Öte yandan temmuz ayındaki emekli zammı çalışmalarına da değinen Erdursun, emekliye temmuz ayında 25 ile 30 arasında zam yapılacağını vurguladı. Öte yandan emeklinin refahını arttırmak amacıyla intibak yasasının devreye alınabileceği belirtildi

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Sabah saatlerinde müjde verildi! Emekliyi öyle bir zam bekliyor ki seyyanen zammı bile sollayacak

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