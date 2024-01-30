Sabah saatlerinde zam koşturmacası! Bu maaşlar hiç de hoşa gitmeyecek

Maaş zammı açıklamaları devam ediyor. Asgari ücret, memur ve emekli maaşı zam oranı yüzde 50'ye dayanmışken bu zam oranı diğer sektörler için de taban zam olarak gündeme çıkıyor. Özel sektör, kurum ve kuruluşlardan yapılacak zam açıklamaları milyonlarca çalışan tarafından merakla araştırılıyor. Gün gün zam oranlarının belirlenmesi adına toplantılar düzenlenirken, düzenlenen toplantı sonuçlarının açıklaması yapılıyor. Belediyeler anlaşmalı oldukları sendikalar ile çalışmalarını sürdürüyor. Sendikalar çakışanın refahını sağlayacak zam için taleplerini iletirken, belediye yetkilileri de orta yol için anlaşma yoluna gidiyor. Ancak enflasyon oranlarının vatandaşa zam olarak geri dönerken, işveren de çalışanın refahını arttırmak adına refah payı zammı da dahil edebiliyor.





BELEDİYE MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gğnlerde yüzde 120'ye varan zam açıklaması yapan belediyeler mevcut. Kocaeli Belediye çalışanları da uzun zamandır kendilerine yapılacak olan zam oranı ile alakalı toplantı zamanını beklemekteydi. Bugün düzenlenen toplantı sonucu nihayetinde sonuçlanmış iken zam oranı diğer belediyelerin aksine az oranda verilmesi tepki ile karşılanacağa benziyor yorumlarını yaptırttı.

KOCAELİ'DE 15.000 ÇALIŞAN MAAŞINA ZAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan gerek taşeron gerekse de kadrolu çalışan ile alakalı zam çalışmalarında sona gelindi. 15 bin belediye çalışanını yakından ilgilendiren gelişmelerde Sekapark Otel’de düzenlenen toplantının sonuçlarına yavaş yavaş ulaşılmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile 11 ilçenin belediye başkanlarının bir araya geldiği toplantıda alınan ortak kararlar neticesinde zam oranı memur maaş zam oranı ile eş değerde açıklandı. Böylece yüzde 49,25'lik zam alacak olan belediye çalışanlarının maaşı enflasyon rakamlarının bir kaç puan üzerinde seyredecek.





Geçtiğimiz dönemlerde yapılan zamlarsa belediye kadrolu çalışanları ile işçilerin arasındaki maaş uçurumunun bu sayede azaltıldığı bilgisi sunuldu. Zam açıklaması öncesinde ilçi ile aynı iş yapan memurun maaşı 40 bin lira civarındayken, işçinin maaşı ise asgari ücret seviyesindeydi. Yapılan eşit zam uygulaması ile aradaki fark kapanmasa da uçurumun derinleşmesinin önüne geçildiği bilgisi sunuldu. Diğer belediye zam oranlarına bakılacak olursa düşk seyreden bu belediye zammı karşısında çalışanın nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.