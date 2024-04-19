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Sadece kredi kartı olan müjde! Nisan bitmeden 9300 TL geri ödeme yapılacak

Bankaların Nisan ayı kampanyaları devam ediyor. Neredeyse tüm bankalar ay ay düzenledikleri kampanyaları ile tercih edilebilirliği arttırırken, Akbank bu konuda kampanyalarındaki tutarları ile dikkat çekenler arasında yer alıyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 08:32
Sadece kredi kartı olan müjde! Nisan bitmeden 9300 TL geri ödeme yapılacak

Bankaların Nisan ayı kampanyaları devam ediyor. Neredeyse tüm bankalar ay ay düzenledikleri kampanyaları ile tercih edilebilirliği arttırırken, Akbank bu konuda kampanyalarındaki tutarları ile dikkat çekenler arasında yer alıyor.

Banka tarafından Nisan ayı kampanyaları ile alakalı yapılan açıklama, Axess ve Wings kart sahiplerini sevindiriyor. Nisan ayı kampanyaları ile birlikte müşterilerine toplamda 9.300 TL'yi aşan chip para hediye eden banka 450.000'e Varan Mil puan ile birlikte %25 indirim ve cazip taksit imkanlarını sunmuş bulunuyor.

Axess kart sahipleri için geçerli olan kampanyada ₺2.000 ve üzeri 2. Giyim ve elektronik alışverişlerinde geçerli olmak üzere her seferinde 50 TL ödeme yapan banka, toplamda 200 TL chip para kazanma imkanı sağlıyor. Öte yandan 3.000 TL ve üzeri 2. alışverişlere de her seferinde 10.000 Mil puan sağlayan kampanyada Wings kart sahipleri toplamda 40.000 Mil puan kazanabiliyor.

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AXESS CHİP PARA NİSAN KAMPANYASI

Nisana kadar Axess kartı başvuru yapan ve başvurusu kabul eden müşterilere 15 Mayıs'a kadar yapacakları 2000 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere 300 TL geri ödeme imkanı sağlanırken 10 alışverişte geçerli olan kampanyada toplam 3.000 TL chip para kazanılabiliyor. Bahsi geçen kampanyalar için başvuru zorunluluğu bulunmaktayken kredi kartının aktivasyonu akabinde Juzdan uygulaması üzerinden başvurular tamamlanabiliyor.

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WİNGS NİSAN AYI KAMPANYALARI

Öte yandan Wings'e yeni başlayanlar için söz konusu kampanyada Yukarıdaki tarih aralıklarında yapılacak olan 30.000 TL harcamaya 6.000 TL ve 3000 TL değerinde Yurtiçi uçak bileti alınanlarına ise 300.000 puan kazanma imkanı sağlanmış bulunuyor. Axess ya da Wings kartı olmayan bireyin faydalanabileceği kampanya için Akbank mobil üzerinden anında başvuru yapılabiliyor. Yapılan kredi kartı başvurularının onay alması ile birlikte Juzdan uygulaması üzerinden söz konusu kampanyalara dahil olunabiliyor. Kampanyaların Tüm detayları Akbank resmi internet sitesi üzerindeki kampanyalar sekmesinde yer alıyor

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