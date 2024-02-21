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Seçim öncesi öğrenciye dev destek! 4000 TL+ yol ve yemek bedavaya gelecek

Devletin öğrenciye sağladığı imkanlara ek olarak belediyeler de kendi sınırları içerisinde yaşayan öğrencilere bir çok destek sağlıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 08:49
Seçim öncesi öğrenciye dev destek! 4000 TL+ yol ve yemek bedavaya gelecek

Belediye seçimlerine sayılı vakit kaldı. Belediyelerin mevcut başkanları koltuklarını koruyabilmek adına çalışmalarını başlatmış iken adaylar da vaatlerini açıklamaya başlamış bulunuyor. Özellikle de büyükşehir belediyelerinde partililer tarafından hazırlıklar dur demek bilmeden devam ediyor. Devlet tarafından öğrenciye bir çok destek imkanı sağlanırken, bunlardan en dikkat çekeni KYK bursları olarak biliniyor. KYK bursu hak sahibi olan öğrenci 4 bin liraya varan ödeme alabiliyor. Devletin sağladığı bu imkana ek olarak belediyeler de kendi sınırları içerisinde yaşayan öğrencilere bir çok destek sağlıyor. Eğitimde eşitsizliğin ortadan kaldırılması, öğrencinin derslerine daha iyi adapte olmasını sağlayan destekler ile adeta geleceğe yatırım yapılabiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir Bütükşehir Belediyeleri tarafından gün gün öğrenci destek ödemeleri sağlanırken, seçim manifestosu olarak hazırlanan bir çok destek de açıklanmaya devam ediyor. Son olarak üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren destek te yol ve yemek desteği sağlanacağı belirtilirken, 24 saat kesintisiz hizmetin olacağı da belirtilmiş bulunuyor.

TL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE DESTEK

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Buğra Kavuncu geçtiğimiz gün seçim vaatlerini açıklamak üzere üniversiteliler ile bir araya geldi. Öğrencileri sevindirecek vaatlerini açıklayan Kavuncu, yol ve yemek destek desteği sağlayacaklarını belirtti. Her gün 1 öğün ücretsiz yemek vereceklerini açıklamasına istinaden öğrencilere özel lokantaların açılacağını da belirtti. Yemek fiyatlarının yarı yarıya ucuzlayacağını belirten aday, yol konusunda da gelişmelere imza atacaklarını sözlerine ekledi.

Yoğun olarak kullanılan metro hatlarının 24 saat boyunca hizmet vereceğini açıklayam Kavuncu, öğrencilere geç saatlerde yolculuk etmenin kolaylığını sağlayacaklarını belirtti.

Üniversitelilere yönelik desteklerin ardı arkası kesilmeyeceğini belirten İyi Parti Başkan Adayı, yurt ücretlerine de indirim güncellemesi sunacaklarını açıkladı. Bir çok faaliyette de ücretlerin kaldırılacağı vaadinin yanı sıra bir çok yeni burs imkanının da sağlanacağını belirtti.

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