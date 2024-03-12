Seçim şoku bankaları vurdu: Kredi kartından para çekecekler dikkat taksitler kaldırıldı

Seçimlere 20 günden az bir vakit kaldı. Yerel seçimler öncesinde gerek partililer gerekse de halkın tedirgin bekleyişi devam ediyor. finansal piyasalarda da tansiyon git gide artarken, hükümet tarafından Para Politikaları kanununca yeni düzenlemeler getirilmeye devam ediyor.





KREDİ KARTI DÜZENLEMELERİ DEVAM EDİYOR

Seçimler öncesinde yaşanan bu gerginlik bankalara da yansımışa benziyor. Bankalar tarafından atılan yeni bir adımda kredi kartı nakit avans çekimlerinde 12'ye kadar uzanan taksit sayısı 3'e çekilmiş bulunuyor. Kredi kartı harcamalarına sınır getirilmesi adına alınan bu önlem ile birlikte acil nakit ihtiyacı olan vatandaş için zorlayıcı olacağa benziyor. Bankalar geçtiğimiz aya kadar 12 taksite kadar uzanan nakit avans imkanı sağlamaktaydı. Özellikle de kampanyalar kapsamında sıfır faizli sunulan taksitle nakit avanslar artık tarihe karışacak.





NAKİT AVANSTA TAKSİTLER DÜŞÜRÜLDÜ

Alınan karar doğrultusunda bugün itibariyle nakit avans vadelere 3 taksite indirgendi. Uzun süredir TCMB'nin banka kredi kartı kullanımı konusunda sınırlamaya yönelik adımlar atacağı konuşuluyordu. Nakit avans taksit düşürme adımının resmi bir talimatla değil de sözlü bir şekilde yönlendirme yapıldı ğı belirtiliyor. Seçim sonrası ile alakalı spekülasyonlar devam ederken, özellikle de Enflasyonun Hat safhada artacağı söyleniyor. Seçim öncesinde ihtiyaçları kapsamında adım atmak isteyen vatandaşın kredi kartına yönelmesinin önüne geçilmek isteniyor. Bu sayede ekonomik belirsizliklerin devam ettiği şu günlerde, seçimlerinde yarattığı atmosfer ile birlikte vatandaş Nakit paraya yönlendirilmiş olurken nakit avans kullanımı sınırlaması ile birlikte riskler azaltılmaya çalışılıyor.