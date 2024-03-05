Bist 100
8.951,93 0%
DOLAR
31,6 0,09%
EURO
34,35 0,06%
ALTIN
2.143,06 0,23%

Seyyanen ilave olmadan en düşük emekli maaşı şimdiden 11. 154 TL'ye yükseldi

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Temmuz zammı şekillenmeye başladı. İşte o hesaplar

Yayın Tarihi: 05.03.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:32
Seyyanen ilave olmadan en düşük emekli maaşı şimdiden 11. 154 TL'ye yükseldi

Emeklinin seçim öncesinde ek zam beklentisi yavaş yavaş suya düşmeye başlamış iken gözler Temmuz ayında yapılacak olan ödemeye çevrili bekliyor. Emekliye yapılan olan taban zam oranını 6 aylık enflasyon rakamları belirleyecek iken Temmuz'da refah payı eklemesinin yapılıp yapılmayacağı konusu da merak ediliyor. Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanması akabinde geçtiğimiz gün Şubat ayı TÜFE'si açıklandı. Bu kapsamda 6 aylık verinin üçte biri ortaya çıkmış iken iki aylık yüzde 11,38'lik zam onaylandı. Emekli zam oranının ortaya çıkması için geride daha henüz açıklanmamış olan 4 aylık veri bulunuyor. Son 6. verinin açıklanması sonrasında zam oranları ortaya çıkacak.

Ancak uzman ekonomistler Temmuz emekli ara zammı ile alakalı olarak hesaplarını sunmaya başlamış bulunuyor. Bu kapsamda en düşük emekli zammının yüzde 30 civarında olacağı ve refah payı zammının da ekleneceği belirtiliyor.

tl

TEMMUZ AYI EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekliler için Ocak ayında yapılan açıklama ile birlikte yüzde 49,25'lik zam uygulaması devreye girmişti. 4A ve 4B emeklilerine enflasyon zammına ek olarak yüzde 11,68 refah payı eklenerek memur emeklileri ile birlikte zam oranı eşitlenmişti. Öte yandan 7500 TL olan en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseltilmişti. Ocak ayında yapılan emekli ve memur zammı sene sonuna kadar geçerli olmayacak. Bilindiği üzere milyonlarca bireye Temmuz ayında ara zam uygulaması devreye girecek. Temmuz ayında emekliye yapılacak olan zam oranını 6 aylık TÜFE belirleyecek. Memur ve memur emeklileri ise 6 aylık tüfenin yüzde 15'i geçen kısmı kadar fark zamlı alacak.

tl

ŞUBAT ENFLASYONU AÇIKLANDI

Geçtiğimiz gün Şubat ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından belirlendi. Şubat ayında enflasyon %4,53 oranında artış gösterdi. Bu kapsamda sadece 2 aylık oranın eklenmesi ile birlikte Maaşlar şimdiden 11.154 TL'ye yükselmiş oldu. 2 aylık enflasyona göre kök aylıklar şekillenirken, 10.000 TL emekli maaşı olan bireyin zamlı maaşı 11.154 TL olarak açıklandı. Mevcut maaşa göre yüzde 11,54'lük enflasyon farkı eklenmesi emeklinin Temmuz ayındaki alacağı en düşük zam tutarını ortaya çıkardı

İLGİLİ HABERLER

Nüfus Müdürlüklerine memur alımı sürprizi! KPSS şartsız, yüksek maaş fırsatı

Nüfus Müdürlüklerine memur alımı sürprizi! KPSS şartsız, yüksek maaş fırsatı

Cebinde 34 bin TL'si olan arsa alabilecek! Milli Emlak ucuz arsa kampanyasını başlattı

Cebinde 34 bin TL'si olan arsa alabilecek! Milli Emlak ucuz arsa kampanyasını başlattı

85 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruyor! Tek bir vize yeterli

85 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruyor! Tek bir vize yeterli

Ramazan sofralarını bereketini arttıracak ödeme! 600 TL geri iade veriliyor

Ramazan sofralarını bereketini arttıracak ödeme! 600 TL geri iade veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aynı aileden bir kişi başvurabiliyor! Her ay çift maaş almanın gizli formülü verildi
2
50-65 yaş arasına devlet kuşu kondu! 10.000 TL geri ödemesiz şipşak nakit: Başvurmayan üzülecek
3
Düşük faizli kredi arayanlara büyük jest! SMS atana 70.000 TL'ye kadar ödenecek
4
Seyyanen ilave olmadan en düşük emekli maaşı şimdiden 11. 154 TL'ye yükseldi
5
Bankadan Mart teklifi: 45 gün sonra geri ödemeli 500.000 TL şipşak kredi!
6
Aylık 6000 TL ödemeye 700.000 TL verilecek! Ne kredi puanı ne gelir belgesi: Hiç bir şart aranmayacak
7
Ramazan sofralarını bereketini arttıracak ödeme! 600 TL geri iade veriliyor

Aylık 6000 TL ödemeye 700.000 TL verilecek! Ne kredi puanı ne gelir belgesi: Hiç bir şart aranmayacak

Evine doğalgaz faturası gelenler hemen baksın! Eğer adınız yazıyorsa...

Seyyanen ilave olmadan en düşük emekli maaşı şimdiden 11. 154 TL'ye yükseldi

Dışarıdan lavaş almayı bıraktıracak! Ev yapımı nefis lavaş tarifi

85 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruyor! Tek bir vize yeterli

Ramazan sofralarını bereketini arttıracak ödeme! 600 TL geri iade veriliyor

Tavuk etini bu markalardan alıyorsanız dikkat! Ünlü markalar fena faka bastı

Eşinin annesine bunu yapan yandı! Tam 100.000 TL ödemek zorunda kalacaklar!

Cebinde 34 bin TL'si olan arsa alabilecek! Milli Emlak ucuz arsa kampanyasını başlattı

Piyasanın en ucuz arabaları tek listede! Araba almak isteyenin gözleri ışıldayacak

Gram altının şirazesini kaydıracak rekor! O tarihten önce altın almayan yandı

Nüfus Müdürlüklerine memur alımı sürprizi! KPSS şartsız, yüksek maaş fırsatı