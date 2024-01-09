SGK 2024 erken emeklilik şartlarını açıkladı! Tek şarta 1800 gün prime emekli olabilirsiniz

Senelerce çalışan birey, fiziksel rahatsızlıkları sebebiyle erken emekli olabiliyor. Hastalıkları sebebiyle işlerini yapamayacak duruma gelen çalışana sağlanan bu hak kısmi emeklilik olarak biliniyor. Ülkemizde emekli olma şartları SGK tarafından belirlenmektedir. Engelli ve hasta bireylerin emekli olması için de SGK belirli kuralları belirtirken, hastalık kapsamında emekli olmak adına gün gün güncellemeler de iletiyor. Gerek engellilerin gerekse de çalışmayacak duruma gelen bireyin faydalanabileceği malulen emeklilik şartları merakla araştırılıyor. Malulen emeklilik kapsamından faydalanabilmek için en az 10 yıl çalışma şartı mevcut iken , hangi hastalıkların malulen emeklilik kapsamında yer aldığı da merak ediliyor.





SGK tarafından 2024 yılı için geçerli hastalıklar listesi paylaşıldı. Listede yer alan hastalıklardan birini taşıyan çalışan erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Malulen emeklilik adı altında belirlenen bu erken emeklilik fırsatı çalışan tarafından merakla araştırılıyor. Çalışmaya başladığı dönem itibari ile çalışma gücündeki kayıp %60 oranını geçen çalışan sunulan diğer şartları taşıması durumunda erken emeklilik hakkını kullanabiliyor.

Malulen emeklilik adı altında onaylanan yasa kapsamında %60 engel şartı bulunuyor. 1800 ila 3600 gün prim ödenmesi şartına emekli olma hakkı kazanılabiliyor. 4A 4B ve 4C kapsamında çalışan bütün bireyler iş kazası ya da meslek hastalığı sebebiyle malulen emeklilik hak kazanabilmekteyken bu emeklilik için heyet tarafından rapor almak zorunluluğu bulunuyor. En az 10 yıl sigortası bulunan ve 1800 gün prim gününü tamam 1800 gün prim şartına malullük hakkı alabiliyor.

MALULEN EMEKLİLİKTE 10 YIL SİGORTA ŞANSI

10 yıl fiilen çalışan sonrasında belirlenen hastalıklardan birine dahil olan çalışan için 10 yıl boyunca sigortalı şekilde çalışma şartı bulunuyor. En az 1800 gün prim ödemesi gerekliliği mevcut iken eksik kalan primler malulen emeklilik başvurusu sırasında toplu olarak ödenebiliyor.





BAKIMA MUHTAÇ MALULLER İÇİN EMEKLİLİK

10 yıl sigorta süresinin istisnası bu kategoride yer alan bireyler için uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda bakıma muhtaç malul kişi 1800 gün prim ödeyerek malulen emekli olma hakkına sahip olabilecektir.

Hangi hastalıklar ile erken emekli olunabilir

SGK tarafından belirlenen hastalıkları taşımak, emekli aylığı alabilmek için yeterli olabiliyor. SGK hastalık listesini de 2024 yılı itibariyle güncellemiş bulunuyor. İşte en güncel erken emekli olunmasını sağlayan hastalıklar listesi:

Nörolojik, psikiyatrik, göz, boğaz, onkolojik, hematolojik, travmatolojik, romatolojik, gastroenterolojik, dermatolojik hastalıklar ve kalp-damar hastalıkları, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları olarak gruplara ayrılmış durumda ve liste çok uzun ve detaylı. Bazılarını sıralayayım: Kanser, beyin tümörü, Multiple Skleroz (MS), şizofreni, görme azlığı, parkinson, demans, epilepsi, anemi, behçet hastalığı, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp nakli, akciğer nakli, tüberküloz, AIDS, böbrek nakli, solunum sistemi hastalıkları, denge bozuklukları