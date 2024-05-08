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SGK acilen açıkladı! SSK ve Bağ-Kur emekli maaş takvimleri değişti!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı maaş ve ikramiyeleri ile ilgili resmi takvim belli oldu.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 14:26
SGK acilen açıkladı! SSK ve Bağ-Kur emekli maaş takvimleri değişti!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı maaş ve ikramiyeleri ile ilgili resmi takvim belli oldu. Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'si itibari ile başlıyor. Çok önemli durumlar olmadıkça bu ödemelerin tarihleri değişmiyor. Tahsis numarasına göre belirlenen emekli maaş takvimi, bayram günlerine yakın denk gelmesi durumunda erkene çekilebiliyor.Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bu durum oluşmamış iken Kurban Bayramının 16 Haziran'da kutlanacak olması sebebiyle erkene çekime ihtimalleri oluşmuştu. Emekli maaşları Kurban Byaramı ödeme tarihleri netleşirken, tarihte ilk defa emekli ikramiyeleri ile birlikte hesaplara aktarılacak. Bu sayede Haziran ayında emekli, bayramdan önce hesaplarında maaşına ek olarak 3 bin lira bayram ikramiyesini eş zamanlı olarak görecek. 

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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) tarafından emekli maaş takvimi ile alakalı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Haziran ayı maaş ödeme takvimi belirlendi. 

HAZİRAN MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayramın hemen öncesinde ödenecek olan emekli maaşı ile alakalı tarih açıklaması yapıldı. 

10-13 Haziran: SSK emeklilerinin maaş ve ikramiyeleri hesaplara yatırılacak.

14-15 Haziran: Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve ikramiyeleri hesaplara yatırılacak.

16 Haziran: Emekli Sandığı emeklilerinin maaş ve ikramiyeleri hesaplara yatırılacak.

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Bu sene ilk defa emekli maaşı alacak olan emekli ikramiyeleri maaşlarla birlikte ödenecek.  Bayram ikramiyeleri geçtiğimiz ay ödenen tutarlar gibi 3 bin lira olarak ödenecek. Bağlı olunan kuruma göre sıraya konulmuş şekilde ödemeler hesaplara aktarılacak. İlk ödemelerin ise SSK emeklilerine yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. 

Ülkemizdeki emekli sayısı 16 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaşmış iken hazine de emekli sayısına düşen payın azalması sebebiyle Temmuz ayında yapılacak zam oranı yakından takip ediliyor. 

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