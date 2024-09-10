SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

SGK'nın Yeni Erken Emeklilik Düzenlemesi

Birçok çalışan için emeklilik, uzun süreli çalışma hayatının ardından sona eren önemli bir süreçtir. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son açıklamalar, belirli sağlık sorunlarına sahip bireylerin erken emeklilik hakkına sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum, özellikle Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin ardından yürürlüğe giren EYT yasası ile önemli bir geçiş sağladı.

Malulen Emeklilik Hakkı

Malulen emeklilik kapsamında olan bireyler, fiziksel veya psikolojik sağlık problemleri nedeniyle iş gücünü sürdüremediklerinde bu haktan yararlanabiliyorlar. SGK'nın açıkladığı yeni liste, aşağıdaki hastalıkları kapsıyor:

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı

Erken Emeklilik Şartları

Erken emeklilikten yararlanmak isteyenlerin, belirtilen hastalıklardan birine sahip olmalarının yanı sıra en az %60 oranında iş kaybı yaşamaları da gerekmektedir. Ayrıca, 10 yıl süreyle sigortalarının ödenmiş olması ve 1800 gün prim ödenmesi zorunlu şartlar arasında yer almaktadır.

Başvuru Süreci

Malulen emeklilik başvuruları, sağlık kurulu raporları ve gerekli belgelerin incelenmesiyle gerçekleştirilmektedir. Kronik hastalığı olan bireyler için bu sistem, yaşamlarını daha kolay sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.