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SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

SGK, sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik hakkı tanıyan yeni düzenlemeleri duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:55
SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

SGK'nın Yeni Erken Emeklilik Düzenlemesi

Birçok çalışan için emeklilik, uzun süreli çalışma hayatının ardından sona eren önemli bir süreçtir. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son açıklamalar, belirli sağlık sorunlarına sahip bireylerin erken emeklilik hakkına sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum, özellikle Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin ardından yürürlüğe giren EYT yasası ile önemli bir geçiş sağladı.

Malulen Emeklilik Hakkı

Malulen emeklilik kapsamında olan bireyler, fiziksel veya psikolojik sağlık problemleri nedeniyle iş gücünü sürdüremediklerinde bu haktan yararlanabiliyorlar. SGK'nın açıkladığı yeni liste, aşağıdaki hastalıkları kapsıyor:

  • Kanser
  • Epilepsi
  • Parkinson hastalığı
  • Beyin tümörleri
  • Behçet hastalığı
  • Organ nakli
  • AIDS
  • Tüberküloz
  • Siroz
  • Zeka geriliği
  • Şizofreni
  • Bipolar bozukluk
  • Multipl skleroz (MS)
  • Serebral palsi
  • Felç
  • Uzuv kayıpları
  • Demans
  • Görme kaybı

Erken Emeklilik Şartları

Erken emeklilikten yararlanmak isteyenlerin, belirtilen hastalıklardan birine sahip olmalarının yanı sıra en az %60 oranında iş kaybı yaşamaları da gerekmektedir. Ayrıca, 10 yıl süreyle sigortalarının ödenmiş olması ve 1800 gün prim ödenmesi zorunlu şartlar arasında yer almaktadır.

Başvuru Süreci

Malulen emeklilik başvuruları, sağlık kurulu raporları ve gerekli belgelerin incelenmesiyle gerçekleştirilmektedir. Kronik hastalığı olan bireyler için bu sistem, yaşamlarını daha kolay sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.

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