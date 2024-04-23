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SGK'dan müjdeli haber geldi! Tek şartla aylık 5.100 TL maaş verilecek!

SGK aylık 5 bin 100 TL ödeme yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 11:21
SGK'dan müjdeli haber geldi! Tek şartla aylık 5.100 TL maaş verilecek!

SGK sıcak gelişmeyi paylaştı! Tek şarta 5 bin 100 TL ödeme! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK 5 BİN 100 TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen talimatla birlikte SGK'nın şartları taşıyan vatandaşlara 5 bin 100 TL ödeme yapacağı öğrenildi. Dar gelirli vatandaşların ekonomik sıkıntıları devam ederken Bakanlık tarafından sağlanan destek ödemeleri yoğun ilgi görüyor. Bakanlık yeni destek paketlerini de açıklamaya devam ediyor. Bakanlık gıda enflasyonu açıklandıktan sonra destek ödemeleriyle ilgili de çalışmalarına başladı. 

aylık 5 bin tl ödeme yapılaca

Bakanlık kronik hastalığı olan vatandaşlar için maddi destek programlarını hayata geçirdi. Kronik hastalıkla mücadele eden vatandaşlara her ay bin 100 TL destek ödemesi yapılacak. Bu şekilde kronik hastalar maddi ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek. Faydalanmak isteyen vatandaşların SGK'ya durumları ile ilgili belge ibraz etmeleri gerekecek. Başvurular yalnızca hastalık belgesiyle kabul edilecek ve hanelere de ek olarak destek tutarının yüzde 5'i oranında ek destek sağlanacak. 

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