Sıfır faizli kredi için son şans! O banka son kıyağını yaptı: 23.59'a kadar...

Banka müşterilerine faizsiz kredi ödemesi yapacak! Son başvuru tarihi açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SIFIR FAİZLİ KREDİ ÖDEMESİ

Son dönemlerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların düzenlediği kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Akbank tarafından yapılan son duyuruya göre bankanın müşterilerine faizsiz kredi ödemesi yapılacak. Akbank tarafından yapılan duyuruya göre bankanın mobil uygulamasını indirerek görüntülü görüşme yöntemiyle bankanın müşterisi olan müşterilere faizsiz 10 bin TL ve 6 ay vadeli kredi ödemesi yapılacak.





Müşteri olma süreci tamamlandıktan sonraki 10 gün içinde faizsiz kredi başvurusu yapılabilecek. En az kredi tutarı 1000 TL, en fazla 10 bin TL olacak. En fazla vade süresi ise 6 ay olacak. Kampanya kapsamında ilk kez bankanın müşterisi olan ve başvuru yapan müşteriler 10 bin TL'ye varan kredi ödemesinden faizsiz şekilde faydalanabilecek. Bankanın faizsiz kredi kampanyasından faydalanmak ve diğer kredi kampanyalarıyla ilgili bilgi edinmek için Akbank resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.