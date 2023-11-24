Sıfır otomobil arayanlar gözüne bu modeli kestirdi! Çinli marka sonunda şaşırtan fiyatıyla Türkiye'de!

Elektrikli otomobil piyasasında bulunan Neta, C-SUV kategorisinde bulunan Neta modelini aralık ayıyla Türk üreticilerine sunulurken bu çalışmayla beraber Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarında hızlı büyümeye neden oldu. GRS Automobility’nin Genel Müdürü olan Vedat Uygun, bahsi geçen çalışma üzerinde liderlik görevini üstleniyor. Uygun, Volkswagen Binek Araç’ın eski Genel Müdürü olarak otomotiv sektöründe uzun yıllardır olan deneyimiyle beraber bu yeni projede büyük sorumluluk sahibi oldu.

GRS Automobility Genel Müdürü Uygun, Türkiye’de mobilite konseptini yeniden tanımlamayı ve otomotiv pazarını daha elverişli ve dinamik hale getirmeyi hedeflediklerini amaçladığını açıkladı. Hedeflerin olduğu liste üzerinde Türkiye’nin mobilite şirketleri arasında ilk 3’te bulunuyor.





Yapılan çalışmalar üzerine, Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarının ve alternatif mobilite çözümlerinin gelecek yıllar içerisinde büyümesinin hedeflendiği sunulurken çalışmalar ise bu alan üzerinde devam etmektedir.