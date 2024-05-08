Sigarada ciğerleri yakacak mega zam dalgası! Paketler 70 Lirayı aştı

Yeni yıl itibari ile sigaraya yapılan zammın ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz gün JTİ gurubuna yapılan 3 TL'lik zam akabinde 2 yeni gruba yeni zam geldiği belirtilmiş bulunuyor. Sİgarada ardı arkası kesilmeyen zamm furyası devam ediyor. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada sigara fiyatlarına 3 TL zam yapıldığı belirtildi. Peki 8 Mayıs itibari ile güncel sigara fiyatları ne kadar? En düşük sigara ne kadar? En yüksek sigara fiyatı ne? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta sigaraya yapılan 7 TL'lik zam sonrasında 1 TL indirim gelmişti. Dün yapılan açıklamada 3 TL'lik yeni zam uygulamasının devreye girdiği belirtildi. Bu sabah itibari ile yapılan sigara zammı sonrasında İşte zamlı sigara fiyatları listesi....





8 MAYIS SİGARA ZAMMI

Sabah saatlerinde yapılan zam ile alakalı olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından açıklama yapıldı. 3 sigara grubuna da 3 TL zam geldiği belirtilirken, bu üç grubun BAT, TT ve Imperial Tobacco olduğu belirtildi.

Bu zam ile birlikte en düşük ve en yüksel sigara fiyatları şu şekilde;

BAT sigaraları en pahalı 75 TL, en ucuz 58 TL;

TT sigaraları en pahalı 64 lira, en ucuz 53 TL;

Imperial Tobacco sigaraları en pahalı 70 TL; en ucuz 56 TL olarak açıklandı.

GEÇTİĞİMİZ GÜN DE 2 GRUBA ZAM GELMİŞTİ

Yeni sigara zammı açıklaması ilk JTI ve PM grubuna yapılması akabinde başlamıştı. Geçtiğimiz gün bu iki gruba yapılan zam sonrasında sigara fyatları 58 TL- 70 TL olarak revize edilmişti.