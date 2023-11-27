Şimdi başvuran hafta başı parasını alıyor! Kamu bankasından 45.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası

Kamu bankası müşterilerinin yüzünü güldürüyor! 45 bin TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

45 BİN TL KREDİ KAMPANYASI

Vakıfbank tarafından yapılan son duyurulara göre emekli müşterilere ihtiyaç kredisi kampanyası başladığı öğrenildi. Vakıfbank emekli müşterilerine yüzde 1.79 faiz oranıyla 45 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ödemesi yapıyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan müşterilerin ödemeleri 6 gün içinde hesaplarına yatıyor.





Başvurular dijital kanallar aracılığıyla yapılıyor. Müşterinin başvuru yapabilmesi için emekli maaşını Vakıfbank'tan alması şartı gerekiyor. Kredi başvurusu için emekli maaşı numarası ve kimlik numarası kullanarak başvuru formu dolduruluyor. Başvuru onaylandıktan sonra 6 gün içinde yapılan ödemeyle nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz!