Şimdi başvurana 2 ay sonra trink 150.000 TL faizsiz ödeme! Hem de 2 yıl öteleme ile

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması akabinde ilk çalışma evlilik kredisi olarak açıklanmış, geçtiğimiz sene seçimlerden sonrada çalışmalar başlamıştı. Aİle ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kontrolünde olan faizsiz evlilik kredisi ile alakalı başvuru tarihinin açıklanması akabinde, başvuru için gerekli şartlar da belirlendi. Öncelikle pilot iller olarak deprem bölgesindeki illerde yaşayan gençlerin fadalanacağı faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları arasında en dikkat çeken şart ise nikah tarihinden en az 2 ay önce başvurulması şartı. Kısa süre içerisinde başvuruya açılacak olan evlilik kredisi ile alakalı tüm detaylar sizlerle

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından son dakika açıklaması yapılan evlilik kredisi ile alakalı olarak detaylarda ilk etapta Gaziantep'in Islahiye, Nurdağı ilçeleri, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'taki depremzede çiftlerden başvuru alınacağı belirtildi.





AİLE VE GENÇLİK FONU BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 18-29 yaş arasındaki evlenecek bireylerin resmi nikahtan 2 ay önce başvuru yapması şartına 150.000 liraya varan faizsiz evlilik kredisi verilecek. Uzun zamandır gündemde olan Aile ve Gençlik Fonuna ilişkin tüm detaylar yavaş yavaş oluşmaya devam ediyor. Bakan Göktaş tarafından kabine toplantısı sonrasında fon ile alakalı detaylar açıklandı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında Aile ve Gençlik Fonu başvurularının 15 Şubat'ta açılacağı belirtilmişti. Konu ile alakalı olarak Bakan Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden başvuruların yapılabileceğini belirtti.





EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Pilot bölge olarak ilk deprem bölgesinin başvurulara açık olduğunu ifade eden Göktaş, uluslararası kriterlerden faydalanılarak gençlik fonunun oluşturulduğunu açıkladı. İlk etapta deprem bölgelerindeki gençlerin başvurularına açık olduğunu belirten Göktaş zamanla tüm ülke geneline yayılacağını belirtti. Gençleri evlilik hayallerine yakınlaşmasını amaçlayan bu desteğin yanı sıra farklı projelere de destek olmayı hedeflediklerini belirten Göktaş, ekonomik destek olarak kendi projelerini sunan gençlere aynı şekilde kredi desteği sağlanacağını belirtti. Fondan faydalanmak isteyen evlenecek gençleri gelir toplamının iki brüt asgari ücreti aşmaması şartı da mevcut iken nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekliliği belirtildi