Şimdi de faizsiz kredi limit arttırma yarışı başladı! Rakamlar adeta hortladı

Bankaların müşteri kapma yarışında en etkili silahı olan faizsiz kredi kampanyaları Ocak ayında da devam ediyor. Bankalar yeni müşteri olan ve kredi kartı hizmeti satın alan müşterisine özel yeni kampanyalar düzenlerken faizsiz nakit avans kampanyasının yanı sıra faizsiz krediler de dikkat çekiyor. Gerek özel gerekse de kamu bankaları tarafından ay ay güncel kampanya paylaşımları yapılıyor. Hizmet satın alınmasına karşılık sunulan ödemelerin yanı sıra alışveriş karşılığında da geri ödeme imkanı sunulabiliyor. Garanti Bankası tüm kampanyaları bir arada sunarken, özellikle de faizsiz limitini yükselterek tüm dikkatleri üzerine topluyor.

10.000 TL’ye varan faizsiz kredi ve 20.000 TL’ye varan faizsiz taksitli nakit avans sunan Garanti bankası toplamda 30.000 TL faizsiz ödeme yapıyor. Geçtiğimiz aylarda da başlatılan 0 faizli hoşgeldin kampanyası Ocak ayı itibari ile tutarı güncellenerek devam ediyor. Banka tarafından yapılan açıklamada 15 Ocak'ta başlayan kampanya 15 Şubat'ta sona erecek.





İlk defa Garanti Bankası müşterisi olacak bireyi ilgilendiren söz konusu kampanya müşteri olunması sonrasındaki 5 günlük süreçte başvurulabilmekte olup, sonrasında yapılan başvurular kampanya kapsamında kabul edilmeyecek.

10.000 TL FAİZSİZ KREDİ

Faizsiz kredi desteği sunan Garanti Bankası, yeni müşteri olunması durumunda başvuruyu kabul ederken, azami 10.000 TL geri ödemesi için 6 ay vade sağlıyor. Önceden müşteri olan ya da herhangi bir sebeple şubeler aracılığı ilembaşvuru yapan birey, kampanyadan faydalanamıyor.

20.000 TL FAİZSİZ NAKİT AVANS

20.000 TL faizsiz nakit avans kampanyasından faydalanabilmek için kredi kartı başvurusu yapıp, başvurunun onay alması gerekiyor. Kredi kartı limitince sağlanabilen faizsiz nakit avans geri ödemesi için 6 ay vade açıklanmış bulunuyor.