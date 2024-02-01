Son 5 gün! O bankanın kartı olana 7500 TL ödeme yapılacak

Yeni yılda vatandaşın ihtiyacı bir hayli artmış bulunuyor. Bu ihtiyaçlar karşısında birey, kendisine sunulan ek ödemeleri araştırmaya başlarken, bir çok banka geri ödemesiz olarak bir çok kampanyayı sunmaya devam ediyor. Bankalar müşteri sayısını arttırmak adına ve mevcut müşterilerinin memnuniyetini arttırmak tercih edilebilirliği kolaylaştırmak adına bir çok kampanya açıklamasını yapıyor. Bu kampanyalar özellikle de yeni yıl da ihtiyaçların daha cazip bir şekilde karşılanmasını sağlayabiliyor. Ürün ve hizmet satın alımı karşılığında sunulan ödemeler tek seferlik olarak belli şartların taşınması durumunda yapılıyor. İş Bankası da müşterisine sunduğu kampanyaları ile dikkatleri üzerine toplayabiliyor. Sunulan kampanyalar arasında hali hazırda tatil alışverişi yapacakları yakından ilgilendiren bir kampanya açıklanmış bulunuyor.

İŞ BANKASI 7500 TL KAMPANYASI

Maximum Kart sahipleri İşCep veya Maximum Mobil aracılığı ile kampanyaya başvurmaları ve gereken işlemleri tamamlamaları durumunda 7500 TL'ye varan geri ödemesiz destekten faydalanabiliyor. Bu ödeme belirli bir limit alışverişin üzerine sağlanıyor.





Tatil planları yapan İş Bankası müşterilerini yakından ilgilendiren gelişmelerde bir çok avantaj da beraberinde geliyor. İş Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde 19 Ocak'ta başlayan kampanya için son 5 gün uyarısı yapılmış bulunuyor. Maximum Kart ve ETS anlaşması kapsamında alışveriş yapanlara 7500 TL'ye varan limitli geri ödeme sağlanıyor. Bu sayede belli bir limit üzerindeki harcamalar 7500 TL indirimli olarak sunuluyor.

Bankamatik Kartı ve Maximum Kart ile tek seferde belli bir limit üzeri alışveriş yapan birey 7.500 TL'ye varan MaxiPuan kazanıyor. İş Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde limitler de paylaşılmış bulunuyor. Banka tarafından yapılan açıklamada ''30.000 TL - 49.999 TL arası peşin, 3 veya 6 taksitli ilk alışverişinize 2.500 TL MaxiPuan, 50.000 TL - 99.999 TL arası peşin, 3 veya 6 taksitli ilk alışverişinize 5.000 TL MaxiPuan, 100.000 TL ve üzeri peşin, 3 veya 6 taksitli ilk alışverişinize 7.500 TL MaxiPuan'' kazanma imkanı sağlanıyor.