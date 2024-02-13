Son dakika çalışana da promosyon kararı! 30 bin 600 TL her çalışana verilecek

Promosyon ödemelerine sadece emekliler hak sahibi olarak bilenler yanılıyor. Senelerdir kamu kurum kuruluşları, belediyeler hatta özel şirket çalışanları da faydalanıyor. Düzenlenen ihalelerde kazanan banka o kurum ya da şirkete maaş ödeme karşılığında ödül promosyonu veriyor. En fazla ödeme yapan banka kazanan olurken, bu kapsamda atılan imzalar sonrasında genellikle ilk maaşlarda çalışanın da hesabına aktarılıyor.

Gün gün promosyonlar konusunda gelişmeler yaşanıyor. Genellikle büyük şirketlere de sağlanan promosyon ihaleleri sonucunda en fazla ödeme veren banka, kazanan oluyor. Ve 3 sene boyunca maaş vermesine karşılık tek seferlik hesaplara ödeme sağlıyor. MEM promosyonları da öğretmen ve MEM personeli için büyük önem arz ediyor. MEM promosyonları 2023 yılının 2. yarısı itibari ile yükselişe geçerken, bu kapsamda öğretmenlere istenilen değer nihayetinde verildi deniliyor.





İŞ BANKASI PROMOSYONU AÇIKLANDI

Son olarak açıklanan MEM promosyonu anlaşmasında 30,600 TL hak sahibi personelin hesabına aktarılacak. Söz konusu kurum, İnegöl MEM olarak açıklanırken, ihaleyi kazanan bankanın İş Bankası olduğu açıklandı. Yapı Kredi BAnkası ve İş Bankası'nın dahil olduğu ihale toplantısında en fazla teklifi veren bankanın İş Bankası olduğu belirtilirken, imzanalan mutabakatta belirlenen miktar ödemeyi Şubat ayı bitmeden hesaplara aktaracağı da açıklanmış bulunuyor.





MEM PROMOSYONU İMZALANDI

Dikkat çeken MEM ihaleleri arasında yer alan İnegöl MEM ödemesi son zamanların rekor anlaşmaları arasında yer aldığı belirtilmiş bulunuyor.

Emekli için sağlanan emekli promosyonları kişisel olarak tercih edilirken, çalışan için çalıştığı kurum ya da şirket üzerinden anlaşma sağlanıyor. Emekliye bu zamana kadar en fazla promosyon ödemesi 15 bin liraya kadar ulaşmış iken, çalışan promosyonlarında bu rakamlar 50 bin liraya kadar çıkmış bulunuyor. Yaz mevsimi içerisinde THY tarafından varılan mutabakatta yaklaşık olarak 50 bin lira ek ödeme sağlanmıştı.