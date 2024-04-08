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Son dakika işçiyi ayaklandıracak zam kararı! Yüzde 56'da mutabık kalınmadı

Ülke genelinde zam görüşmeleri kapsamında TİS'ler süreglirken, gün gün toplantı sonuçları da açıklanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 15:41
Son dakika işçiyi ayaklandıracak zam kararı! Yüzde 56'da mutabık kalınmadı

Asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları akabinde özel sektör zamları ile alakalı gelişmeler de yakından takip ediliyor. Seçim öncesinde hız kazanan belediye zam görüşmeleri durağan olarak seyrederken özel sektör ilem alakalı varılan zam kararları açıklamaları devam ediyor. Son açıklanan zam toplantısı detayında Tek Gıda-İş Sendikası ile anlaşma sağlanamadığı belirtilirken , gerginliğin hat safhada olduğu da kamuoyu bilgisi olarak sunulmuş bulunuyor. 

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri için bu sefer adres Kartepe'de bulunan Fritolay fabrikası.  370 işçiyi ilgilendiren zam görüşmeleri fabrika yetkilileri ve Tek Gıda-İş Sendikası arasında düzenlenirken, çalışanın ve sendikanın hiç de hoşuna gitmeyen zam açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz aya kadar açıklaması yapılan zam oranları yüzde yüzün üzerinde seyrederken, gerek belediyeler gerekse de kurumlar çalışanlarının enflasyon rakamları karşısında ezilmemesini hedeflerini açıklamaya devam ediyor. 

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MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI YÜZDE 56 OLDU

Bahsi geçen fabrika yönetimi ve sendika arasında düzenlenen toplantıda  zam ve sosyal yardımlar konusunda anlaşma sağlanamadı. Toplantıda sendika ilk 6 ay için 50.000 lira seyyanen zam ile birlikte bin lira kıdem tazminatı talep ederken, 2. 6 ay ise 6 aylık enflasyon rakamına ek olarak %20 zam istedi. Mevcut 17.033 TL olan sosyal yardım paketinin de 130.000 liraya yükselmesi talebini sunan sendika Bayram yardımları ile alakalı da taleplerini iletti.

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Kurban bayramında 15.000 Ramazan Bayramı'nda da 10.000 lira erzak yardımı talep edilirken fabrika yönetiminde TİS görüşmeleri kapsamında onay verilmedi. Fabrika yönetimi tarafından açıklanan zam teklifi %56 olarak bilinirken Sendikanın da bu teklifi kabul etmemesi gerginlik yarattı. Yeni toplantı tarihinin 19 Nisan olarak belirtildiği kamuoyu bilgilendirmesinde tarafların Orta yolda buluşması dilekleri sunuldu 

Fabrika zamları konusunda Sendikanın talebi ile birlikte fabrika yönetimi teklifi arasında büyük bir uçurum farkı olmasından mütevellit anlaşma sağlamadığı tahmin edilirken, Sendikanın enflasyon ve yaşam maliyetlerinin artması sebebiyle bu oranları açıkladığı ve fabrikanın ise bu talebi karşılayamayacak durumda olduğu tahmin ediliyor

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