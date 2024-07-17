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SON DAKİKA! Meclis'te karar verildi! Tüm ulaşım araçları 3 ay bedava

Başvuru tarihinden sonraki ilk 3 ay toplu ulaşıma bedava kararı verildi! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 17.07.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 14:15
SON DAKİKA! Meclis'te karar verildi! Tüm ulaşım araçları 3 ay bedava

İstanbul'da yaşam maliyeti giderek artıyor. Bu kapsamda her ürün ve hizmete yapılan zamlar özellkle de yaşam maliyetlerinin yüksek seyrettiği İstanbul da halkın cebini yormaya devam ediyor. Özellikle de işsiz kesim için yaşamın zorluğu da giderek zorlaşıyor. Bu durumun farkında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gün gün yeni destekler sunmaya devam DEvam ediyor. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yoluna devam İBB tarafından dar gelirli ihtiyacı olan vatandaşa sunulan imkanların yanı sıra geliri olmayan ve hali hazırda işsiz olan vatandaşa da yönelik de bir çok imkan sağlanıyor. 

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İSTANBUL'DA BEDAVA ULAŞIM

Bu destekler arasında toplu ulaşım hizmetleri de sunuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı ücretsiz toplu ulaşım hizmeti iş arayan işsiz bireyleri ilgilendiriyor. İstanbul Belediyesine bağlı sınırlarda yaşayan işsiz vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırma imkanı sağlayan bu destek, iş bulma sürecinde de destek sağlayacağa benziyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iş arayan vatandaşlara büyük bir destek sunarak 3 ay boyunca toplu taşımada ücretsiz seyahat imkanı sağlıyor! Bu sayede iş arayanlar, iş görüşmelerine, kurslara ve diğer gerekli yerlere kolayca ulaşabilecekler. 

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri'ne başvurarak ve SGK e-Devlet üzerinden işsiz olduklarını ispatlayan birey bu belgeleri yetkililere sunarak ulaşım desteğinden faydalanıyor. Günde 4 kullanım hakkı ile 3 ay boyunca geçerli olacak bu uygulama, işsiz kalan bireye iş bulma sürecinde ulaşım konusunda kolaylık sağlıyor. 

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EKREM İMAMOĞLU AÇIKLADI

Ekrem mamoğlu tarafından yapılan açıklamada "İş arayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım uygulaması başladığı belirtilirken, ''zor zamanlardan geçen vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olmak için attığımız adımlardan biri.'' denildi. 

Gerek hükümet tarafından gerekse de belediyeler tarafından düzenlenen sosyal yardım programları, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve eşitsizliklerin giderilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İBB tarafından işsiz ve çaresiz kalna bireylere yönelik sunulan bu destek, iş bulma sürecinde ulaşım masraflarını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. 

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