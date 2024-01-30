Son dakika müjde! Sosyal yardımlara yüzde 300 artış onaylandı

Belediye zamları açıklamaları devam ediyor. Belediye başkanları ve sendikalar arasında düzenlenen görüşmelerde sendikalar çalışanın hakkını korumak adına taleplerini iletirken, iş gücünün atması ve çalışanın da zamlar karşısında ezilmemesi adına da belediye yetkilileri de yüksek oran zamlara imza atıyor. Şubat maaşlarını zamlı alacak olan çalışanlar, çalıştığı kurum tarafından yapılacak açıklamayı takip ediyor. Düzenlenen zam toplantıları sonrasında yetkililer gerek sosyal medya hesaplarından gerekse de çalışanlar ile yüz yüze açıklama yapıyor.

BELEDİYE ZAM GÖRÜŞMELERİ

Son açıklama Bilecik Belediyesi tarafından yapılmış bulunuyor. Belediye yetkilileri ve sendika arasında yapılan toplantı sonucu açıklandı. Bilecik Belediyesi kadrolu çalışanları ve belediye iştiraki olan Kayı AŞ çalışanlarına yüzde 100'lük zam müjdesi verilirken, yemek ücretlerine yüzde 300 ve şehit ve gazi yakını işçilerine yüzde 100'e ek olarak yüzde 10 zam yapıldı.





TAZMİNATLARDA DA ARTIŞ

Yapılan zamlara ek olarak tazminatlara da değişiklik yapıldığı açıklandı. Sözleşmeli ve kadrolu memurların Sosyal Denge Tazminatı oranının yüzde 120'ye çıkartıldığı müjdesi verildi.

Belediye maaş zammı toplantıları sonrasında zam açıklamaları gün gün devam ediyor. Geçtiğimiz gün Bilecik Belediye bünyesinde çalışan kadrolu ve taşeron işçilere %100 maaş zammı yapılırken sosyal yardımlara da %300 zam yapıldığı açıklandı. Öte yandan şehit ve gazi yakını çalışanlarına da %10 fazla zam yapılması çalışanlar tarafından mutlulukla karşılandı. Çalışanının enflasyon karşısında ezilmemesini sağlayan Belediye Başkanı Mustafa Sadıkkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada almış oldukları zam kararının tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi