Son dakika müjde! Sosyal yardımlara yüzde 300 artış onaylandı

2024 yılı zam açıklamaları devam ediyor. Belediye yetkilileri ve sendika arasında yapılan toplantı sonuçlarında zam oranları ortaya çıkıyor

Son dakika müjde! Sosyal yardımlara yüzde 300 artış onaylandı
Yayın Tarihi:

Belediye zamları açıklamaları devam ediyor. Belediye başkanları ve sendikalar arasında düzenlenen görüşmelerde sendikalar çalışanın hakkını korumak adına taleplerini iletirken, iş gücünün atması ve çalışanın da zamlar karşısında ezilmemesi adına da belediye yetkilileri de yüksek oran zamlara imza atıyor. Şubat maaşlarını zamlı alacak olan çalışanlar, çalıştığı kurum tarafından yapılacak açıklamayı takip ediyor. Düzenlenen zam toplantıları sonrasında yetkililer gerek sosyal medya hesaplarından gerekse de çalışanlar ile yüz yüze açıklama yapıyor.

BELEDİYE ZAM GÖRÜŞMELERİ

Son açıklama Bilecik Belediyesi tarafından yapılmış bulunuyor. Belediye yetkilileri ve sendika arasında yapılan toplantı sonucu açıklandı. Bilecik Belediyesi kadrolu çalışanları ve belediye iştiraki olan Kayı AŞ çalışanlarına yüzde 100'lük zam müjdesi verilirken, yemek ücretlerine yüzde 300 ve şehit ve gazi yakını işçilerine yüzde 100'e ek olarak yüzde 10 zam yapıldı.

TL

TAZMİNATLARDA DA ARTIŞ

Yapılan zamlara ek olarak tazminatlara da değişiklik yapıldığı açıklandı. Sözleşmeli ve kadrolu memurların Sosyal Denge Tazminatı oranının yüzde 120'ye çıkartıldığı müjdesi verildi.

Belediye maaş zammı toplantıları sonrasında zam açıklamaları gün gün devam ediyor. Geçtiğimiz gün Bilecik Belediye bünyesinde çalışan kadrolu ve taşeron işçilere %100 maaş zammı yapılırken sosyal yardımlara da %300 zam yapıldığı açıklandı. Öte yandan şehit ve gazi yakını çalışanlarına da %10 fazla zam yapılması çalışanlar tarafından mutlulukla karşılandı. Çalışanının enflasyon karşısında ezilmemesini sağlayan Belediye Başkanı Mustafa Sadıkkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada almış oldukları zam kararının tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi

Öne Çıkanlar
İslam Memiş’ten Altın ve Dolar Yatırımcılarına Önemli Uyarı: Son İki Gün Bu Hafta Fırsatı Kaçırmayın İslam Memiş’ten Altın ve Dolar Yatırımcılarına Önemli Uyarı: Son İki Gün Bu Hafta Fırsatı Kaçırmayın
Sağlık Bakanlığı, 81 ilde 27 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 35 bin yeni işçi alımı yapıyor! Süreç resmen başladı Sağlık Bakanlığı, 81 ilde 27 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 35 bin yeni işçi alımı yapıyor! Süreç resmen başladı
Hasta olmak istemeyen bardak bardak içecek! Virüslere karşı doğal kalkan oluşturuyor Hasta olmak istemeyen bardak bardak içecek! Virüslere karşı doğal kalkan oluşturuyor
Çok Okunanlar
Gram altın almayan dizlerini dövecek! 3000 TL için tarih verildi Gram altın almayan dizlerini dövecek! 3000 TL için tarih verildi Milli Emlak kelepir arsa satıyor! Cebinde 150 bin TL'si olana anında tapu teslim Milli Emlak kelepir arsa satıyor! Cebinde 150 bin TL'si olana anında tapu teslim Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara 250 TL para iadesi! Tek tıkla hesaba yatacak Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara 250 TL para iadesi! Tek tıkla hesaba yatacak Gram altın biriktirenlere o ay işaret edildi! Hazır olun, patlayacak Gram altın biriktirenlere o ay işaret edildi! Hazır olun, patlayacak Dolar biriktirenlere kara haber geldi! Ünlü banka dolardaki büyük depremi açıkladı Dolar biriktirenlere kara haber geldi! Ünlü banka dolardaki büyük depremi açıkladı Kredi kartı kullanıcılarına müjde! Banka 9 bin 700 lira iade ediyor Kredi kartı kullanıcılarına müjde! Banka 9 bin 700 lira iade ediyor