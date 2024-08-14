Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Ülkemiz genelinde bir çok destek ödemesi yapılıyor. Bakanlıklar aracılığı ile dar gelirliye yönelik destek ödemeleri yapılırken, üreticiye de maliyet desteği sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığı ile sağlanan bu destekler için ödeme günü Cuma günü olarak belirlenmiş bulunuyor. Her cuma belirlenen kalemlerde ödemeler TCKN ile hak sahibi çiftçinin hesabına aktarılıyor. Çiftçilere sağlanan destekler ile alakalı açıklamalar Tarım Ve Orman Bakanı Yumaklı tarafından kamuoyuna sunulurken, son dakika yapılan açıklamada ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını duyurulmuş bulunuyor. Bakan açıklamasında TCKN son hanesi 6 ve 8 olan vatandaşlara destek ödemesi yapılacağını belirtti.

TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olan çiftçilere, 16 Ağustos saat 18:00 itibarıyla Ziraat Bankası hesaplarına desteklerin yatırılacağı belirtilirken, TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanların ödemeleri 9 Ağustos’ta hesaplara aktarılmıştı.

Bakan Yumaklı, çiftçiye adeta can suyu olacak olan destek ödemeleri ile alakalı tutar bilgisini paylaşarak “1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

HER CUMA DESTEK ÖDEMESİ YAPILIYOR

Bakanlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda her hafta çeşitli kalemlerde destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor. Son sağlanan destek kalemi ile alakalı TCKN'ye göre ödemeler geçtiğimiz hafta hesaplara aktarılırken, geri kalan hak sahiplerine de ödemeler Cuma günü aktarılacak.

Çiftçilere sağlanan bu destekler üretim maliyetlerinin azalmasına mahal verirken diğer taraftan da ürün fiyatlarının düşmesini sağlayabiliyor. Bu destekler gerekli ekipman alımları, tohum ve gübre teminatı gibi kadar pek çok alanda rahat adım atılmasını sağlıyor.